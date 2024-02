Die fabelhafte Welt der Mathematik: Das Geheimnis der Pfannkuchenzahlen

Unordnung vermeiden

Goodman stieß auf dieses Problem, als er einen Stapel Handtücher in einen Schrank einräumte. Allerdings sah das Ergebnis so unordentlich aus, dass er sie der Größe nach sortieren wollte – aber keine Ablagefläche fand, um die Handtücher abzulegen und einen zweiten Stapel zu bilden. So war er gezwungen, die obersten paar Handtücher umzudrehen, die Situation neu zu bewerten, dann ein paar weitere umzudrehen und so weiter. Dabei wollte er natürlich gerne möglichst effizient vorgehen und so wenige Umdrehungen wie nötig vornehmen. Das schien ihm ein interessantes mathematisches Problem zu sein; eine Analogie mit Pfannkuchen klang für ihn jedoch ansprechender als seine Situation mit den Handtüchern. Goodman stand damals noch am Anfang seiner Karriere als Mathematiker und wollte nicht den Eindruck erwecken, sich nur für Probleme der Unterhaltungsmathematik zu interessieren. Deshalb veröffentlichte er seine Frage unter dem Pseudonym Harry Dweighter (was sich wie »harried waiter« liest, also gestresster Kellner).

© Spektrum der Wissenschaft / Manon Bischoff (Ausschnitt) Pfannkuchen sortieren | Wenn man einen chaotischen Pfannkuchenstapel hat (oben links), kann man durch geschicktes Wenden (von links oben nach rechts unten) die Pfannkuchen der Größe nach sortieren.

Es gibt eine einfache Strategie, die immer zielführend ist: Falls sich der größte Pfannkuchen noch nicht ganz unten befindet, setzt man den Pfannenwender unterhalb des größten Pfannkuchens an und wendet den Stapel, damit der größte Pfannkuchen nach oben wandert. Dann dreht man den gesamten Stapel um und hat somit den größten Pfannkuchen an die richtige Stelle gesetzt: nach ganz unten. Danach sucht man den zweitgrößten Pfannkuchen heraus und wiederholt das Ganze: Man bringt ihn durch eine Drehung nach oben und wendet dann den gesamten Stapel bis auf den untersten Pfannkuchen, damit auch der zweitgrößte an der vorgesehenen Stelle landet. Auf diese Weise braucht man für einen Stapel mit n Pfannkuchen höchstens 2n − 3 Wendemanöver: Jeden Pfannkuchen muss man erst ganz nach oben und dann an den gewünschten Platz verfrachten (man braucht also je zwei Wendemanöver), außer den kleinsten und zweitkleinsten. Hat man alle Pfannkuchen auf diese Weise außer den zwei kleinsten sortiert, muss man im schlimmsten Fall nur noch einmal die Reihenfolge dieser beiden umkehren – so kommt man schließlich auf 2n − 3.

Bill Gates’ einzige akademische Veröffentlichung

Doch wie sich herausstellt, ist 2n − 3 nicht das Optimum. Man kann zwar auf diese Weise immer einen Stapel sortieren, allerdings geht es auch besser. In der Tat konnten Fachleute zeigen, dass sich jeder Stapel mit vier Pfannkuchen in maximal vier Zügen sortieren lässt – und nicht in 2 · 4 − 3 = 5. Für fünf Pfannkuchen braucht man nur 5 Züge statt 2 · 5 − 3 = 7 und so weiter.