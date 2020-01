Komplexitätstheorie: Die Überraschung des Jahrhunderts?

Die lange Geschichte der Komplexitätsklassen

Seit den 1970er Jahren versuchen Computerwissenschaftler, Komplexitätsklassen immer feiner zu unterteilen. Dazu haben sie immer wieder kompliziertere Probleme als NP identifiziert. Raum für mehr Komplexität bot dabei vor allem die Überprüfung der Lösung. In manchen Fällen wächst die dafür nötige Zeit nicht mehr polynomial mit der Länge der Aufgabe an, sondern etwa exponentiell. Hier ist die Sache also sehr viel schwieriger als bei einem Sudoku-Rätsel, dessen Lösung man vorgesetzt bekommt.

Um auch solche Probleme klassifizieren zu können, führten Informatiker in den 1980er Jahren so genannte interaktive Beweissysteme ein. Sie stellten sich dabei einen allmächtigen Computer vor, den »Beweisführer«. Dieser ist stets in der Lage, die Lösung einer Aufgabe zu liefern, unabhängig davon, wie komplex sie ist. Er kann folglich auch Probleme berechnen, die weit komplizierter sind als Sudoku-Rätsel. Dabei verfügt er über unendliche Speicherkapazitäten und kann im Prinzip auch unendlich lange rechnen.

Allerdings ist der Beweisführer nicht vertrauenswürdig, weshalb man zusätzlich einen Prüfer braucht, der das gelieferte Ergebnis nachrechnet. Beim Sudoku wäre er es, der sicherstellt, dass eine Lösung korrekt ist. Der Prüfer ist – anders als der Beweisführer – ein realistischer Computer, der begrenzte Ressourcen hat. Das heißt, seine Berechnungsdauer darf bloß polynomial von der Größe der Aufgabe abhängen.

Weil die vom Beweisführer gelieferte Lösung unter Umständen extrem lang und kompliziert ist, stellt ihm der Prüfer verschiedene Fragen und versucht sich so vom Wahrheitsgehalt zu überzeugen. Man denke zum Beispiel an einen Tisch in einem stockfinsteren Zimmer, auf dem mehrere identisch geformte Holzklötze liegen. Die Aufgabe besteht darin, sie nach ihrer Farbe zu sortieren. Der Beweisführer – allmächtig wie er ist – hat kein Problem damit. Trotz Dunkelheit teilt er die Klötze in zwei Stapel auf.

Der Prüfer muss nun durch Fragen herausbekommen, ob zwei beliebig herausgegriffene Klötze von zwei unterschiedlichen Stapeln wirklich verschiedene Farben haben. Der Beweisführer könnte in diesem Fall sagen, dass der eine Klotz rot und der andere blau ist. Aber stimmt das? Oder lügt der Beweisführer? Um das zu klären, kann der Prüfer die Holzklötze hinter seinem Rücken verstecken, sie vertauschen und den Beweisführer fragen, welcher nun der rote sei. Wiederholt man das Experiment oft genug, wird der Beweisführer entweder in rund der Hälfte aller Fälle falschliegen, wenn er gelogen hat, oder immer richtig antworten – sofern er die Wahrheit gesagt hat.

Verhör mehrerer Verdächtiger

Computerwissenschaftler haben herausgefunden, dass sich die Lösung mancher Aufgaben nur mit einer solchen Frage-Strategie auf ihrer Korrektheit hin überprüfen lässt. Berücksichtigt man diese Probleme, erweitert sich die Komplexitätsklasse NP zu »IP«. Es gibt sogar eine Möglichkeit, noch komplexere Probleme anzugehen: Man lässt nicht bloß einen Beweisführer, sondern gleich mehrere zu. Diese dürfen sich austauschen, während sie eine Aufgabe bearbeiten. Doch sobald sie ein Ergebnis liefern und der Prüfer es untersucht, sind sie voneinander getrennt.