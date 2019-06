Magic: The Gathering: Das komplexeste Spiel von allen

Wer im September 2018 in Las Vegas war, konnte sich leicht in die beliebte Fernsehserie »The Big Bang Theory« versetzt fühlen: In einem Raum bekämpften sich 24 erwachsene Männer mit bunten Fantasy-Spielkarten, auf denen magische Kreaturen und Zaubersprüche abgebildet sind. Tatsächlich handelte es sich um die jährlich stattfindende »Magic: The Gathering«-Weltmeisterschaft, bei der die Spieler um Preisgelder von insgesamt 300 000 Dollar wetteifern.

Mittlerweile hat das Kartenspiel auch in wissenschaftlicher Hinsicht viele Menschen in seinen Bann gezogen, denn es scheint jahrzehntealte Überzeugungen von Spieltheoretikern über den Haufen zu werfen: Offenbar ist Magic mit seinen vielen Karten, komplizierten Regeln und ausgeklügelten Strategien für Computer eine größere Herausforderung als Informatiker für möglich gehalten haben.

Das Hauptinteresse von algorithmischen Spieltheoretikern ist, Gewinnstrategien für laufende Spiele zu berechnen. Je schwerer es einem Computer fällt, den Ausgang einer Partie vorherzusagen, desto komplexer stufen Informatiker ein Spiel ein. Magic scheint hier im Vergleich mit anderen Spielen auf besondere Weise herauszustechen: Wie der unabhängige Forscher Alex Churchill aus Cambridge in Großbritannien nun mit Stella Biderman vom Georgia Institute of Technology in Atlanta und Austin Herrick von der University of Pennsylvania in Philadelphia in einer auf dem Preprint-Dokumentenserver ArXiv veröffentlichten Arbeit festgestellt hat, lässt sich der Ausgang eines Magic-Duells nicht immer vorhersagen – damit handelt es sich um das komplexeste aller bisher bekannten Spiele.

Um zwischen verschiedenen Schwierigkeitsstufen zu unterscheiden, teilen theoretische Informatiker Probleme in so genannte Komplexitätsklassen ein. Dabei ist entscheidend, wie lange ein Computer braucht – wenn er es überhaupt schafft –, um eine Aufgabe zu lösen. Möchte man beispielsweise eine Zahl in ihre Primfaktoren zerlegen, wächst die dafür benötigte Rechendauer exponentiell mit ihrer Größe an. Die gegenteilige Operation, also das Multiplizieren zweier Primfaktoren, gestaltet sich dagegen wesentlich einfacher: Hier wächst die Rechendauer nach neuesten Untersuchungen bloß mit n log(n) an, wobei n die Länge beider Faktoren ist.