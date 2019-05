Freistetters Formelwelt: Der lange Weg zu unendlicher Energie

Wenige Jahre später entdeckten Lise Meitner und Otto Hahn, dass Atome auch spaltbar sind, wobei ebenfalls große Mengen an Energie verfügbar werden. Sowohl die Kernspaltung als auch die Kernfusion wurden im und nach dem Zweiten Weltkrieg zum Bau von Massenvernichtungswaffen eingesetzt. Während man die Spaltung von Atomen in Form von Kernkraftwerken jedoch auch einer zivilen Nutzung zugänglich machen konnte, gelingt uns das bei der Kernfusion bis heute nicht.

Angesichts der klimaschädlichen Wirkung der von den fossilen Brennstoffen wie Kohle, Öl und Gas freigesetzten Treibhausgase wird immer wieder auf die diesbezüglichen Vorteile der Kernkraft hingewiesen. Damit könnte der Strom produziert werden, der uns nach dem Wegfall der Kohlekraftwerke fehlen würde und ohne dabei die CO 2 -Menge in der Atmosphäre zu erhöhen. Dabei wird allerdings das Problem der Endlagerung des Atommülls ebenso ignoriert wie die Gefahr durch potenziell katastrophale Störfälle. Als Alternative bleiben regenerative Energien wie Windkraft oder Solaranlagen. Oder eben die Kernfusion. Was auf natürlichem Weg in Sternen funktioniert, muss theoretisch auch künstlich möglich sein. Doch das Problem ist nicht einfach nur die Durchführung von Kernfusion unter kontrollierten Bedingungen. Das ist seit den ersten Versuchen von Rutherford und Oliphant immer wieder gelungen. Wir bräuchten vielmehr Kraftwerke, in denen die Fusion von Atomen in großem Maßstab abläuft und dabei mehr Energie freisetzt, als zu ihrem Betrieb erforderlich ist.