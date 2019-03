Klimaschutz: Die Welt wird viel schneller heiß

Die nahe Zukunft ist düster

Unserer Ansicht nach werden wir die Marke von 1,5 Grad Celsius bereits 2030 erreichen – und nicht erst 2040, wie es der Weltklimarat in seinem Sonderbericht annimmt. Die Klimamodelle haben sich auf langfristige Trends und Gleichgewichte konzentriert und sich dabei nicht ausreichend um die kurzfristigen Veränderungen gekümmert, die für die Politik am bedeutendsten sind.

Den politischen Entscheidungsgremien bleibt also weniger Zeit als gedacht, um zu reagieren. Regierungen müssen noch dringender in Maßnahmen zum Schutz vor Überflutungen und Flächenbränden investieren sowie in Hilfen bei extremen Hitzewellen insbesondere für ältere und arme Menschen. Wälder und landwirtschaftliche Betriebe müssen widerstandsfähiger gegen Dürreperioden gemacht und Küsten gegen Fluten gesichert werden. Eine schnelle Erwärmung führt zu einem größeren Bedarf an Emissionsregelungen, die zu den schnellstmöglichen Erfolgen beim Klima führen, wie etwa der Kontrolle von Ruß, Methan und Fluorkohlenwasserstoffen. Es mag sogar Gründe für ein solares Geoengineering geben – also die Abkühlung unseres Planeten beispielsweise durch reflektierende Partikel in der Stratosphäre.

Klimaforscherinnen und Klimaforscher müssen der Politik die nötigen Beweise und Prognosen für die kommenden 25 Jahre liefern. Sie müssen die Entscheidungsträger dabei beraten, welche klimarelevanten Substanzen zuerst limitiert werden müssen, um möglichst großen Einfluss auf die Klimaentwicklung zu nehmen. Sie sollten zudem einschätzen, welche politischen Maßnahmen sich in der realen Welt am schnellsten und erfolgreichsten umsetzen lassen – denn »ideale« Maßnahmen sind auf Grund politischer, verwaltungstechnischer und wirtschaftlicher Randbedingungen in der Praxis nicht umsetzbar.

Beschleunigte Erwärmung

Drei Beweisketten deuten auf eine globale Erwärmung, die schneller verläuft als im Sonderbericht des IPCC prognostiziert.

Erstens, die Emissionen von Treibhausgasen steigen weiterhin an. Für das Jahr 2017 wird der industrielle Ausstoß an Kohlendioxid auf 37 Gigatonnen geschätzt. Dieser Wert liegt auf der höchsten Kurve für die Emissionen, die vom IPCC bislang modelliert wurden. Diese schlechte Nachricht bedeutet außerdem, dass es in den kommenden 25 Jahren zu einer Erwärmung um 0,25 bis 0,32 Grad Celsius pro Jahrzehnt kommen wird. Das ist schneller als die 0,2 Grad Celsius pro Jahrzehnt, die wir seit den 2000er Jahren sehen und die der IPCC für seinen Bericht verwendet hat.

Zweitens, die Regierungen verringern die Luftverschmutzung schneller, als es der IPCC und die meisten Klimamodellierer angenommen haben. China beispielsweise hat den Schwefeldioxidausstoß seiner Kraftwerke zwischen 2014 und 2016 um 7 bis 14 Prozent verringert. Die wichtigsten Klimamodelle gingen dagegen von einem Anstieg aus. Eine Verringerung der Luftverschmutzung ist zwar besser für die Ernten und für die Gesundheit. Aber Aerosole, darunter Sulfate, Nitrate und organische Stoffe, reflektieren das Sonnenlicht. Die Abschirmung durch Aerosole hat unseren Planeten möglicherweise global um bis zu 0,7 Grad Celsius abgekühlt.

Drittens, es gibt Anzeichen dafür, dass die Erde in eine natürliche Warmphase übergeht, die mehrere Jahrzehnte dauern könnte. Der Pazifische Ozean scheint sich in Übereinstimmung mit einem langsamen Klimazyklus, der Interdekadischen Pazifischen Oszillation, zu erwärmen. Dieser Zyklus moduliert die Temperaturen über dem äquatorialen Pazifik und Nordamerika. Außerdem scheint sich die Mischung von Tiefenwasser und Oberflächenwasser im Atlantischen Ozean, die atlantische meridionale Umwälzbewegung (AMOC), seit 2004 abzuschwächen, wie die Daten von treibenden Messstationen zeigen, die den tiefen Ozean untersuchen. Ohne diese Durchmischung verbleibt mehr Wärme in der Atmosphäre, anstatt wie in der Vergangenheit in die Tiefe des Ozeans abzusinken.

Mehr noch: Diese drei Effekte verstärken sich gegenseitig. Wir schätzen, dass der Anstieg der Emission von Treibhausgasen sowie die Verringerung der Luftverschmutzung bis 2030 zu einer Erwärmung um 1,5 Grad Celsius führen und die Marke von 2 Grad im Jahr 2045 erreicht wird. Es könnte sogar noch schneller gehen, wenn die Luftverschmutzung noch stärker sinkt. Addieren wir die natürlichen dekadischen Fluktuationen, so erreichen wir mit einer Wahrscheinlichkeit von zehn Prozent eine Erwärmung um 1,5 Grad Celsius bereits im Jahr 2025. Zum Vergleich: Der IPCC gibt für die Überschreitung von 1,5 Grad Celsius Wahrscheinlichkeiten von 17 Prozent für 2030 und von 83 Prozent für 2052 an.