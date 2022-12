Kernfusion: Die Zukunft der Fusion liegt immer noch in der Zukunft

Tatsächlich hat das Labor in Kalifornien auch gar nicht das primäre Ziel, einen Fusionsreaktor zu bauen, so wie es etwa bei ITER (kurz für International Thermonuclear Experimental Reactor) der Fall ist, einem Fusionsreaktor, der im Rahmen eines internationalen Projekts in Südfrankreich entsteht. Vielmehr wird am LLNL das Atomwaffenarsenal der Vereinigten Staaten gewartet und Details der Zündung in Atombomben untersucht. Für die zugehörigen Experimente brauchen die Wissenschaftler ähnlich hohe Temperaturen wie für die Kernfusion. Sie lassen sich aber selbstredend nicht so gut vermarkten, also schiebt man gerne die Fusionsforschung vor – Greenwashing in Reinform. Aus Sicht der Wissenschaft problematisch ist zudem, dass die Presseabteilung nach vorne prescht und die Erfolge in die Öffentlichkeit trägt, noch bevor die Arbeit von anderen Forscherinnen und Forschern in einem unabhängigen Peer-Review-Prozess begutachtet wurde.

Auch in Deutschland gibt es zwei große Versuchsanlagen: in Garching und in Greifswald. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dort experimentieren mit Fusionsreaktoren des Typs »Tokamak« und »Stellarator«, die an Stelle von Lasern wie bei der am NIF betriebenen Trägheitsfusion auf elektromagnetische Wellen für den Einschluss des heißen Plasmas setzen. Auf einem solchen Prinzip basiert auch der Forschungsreaktor JET im britischen Oxfordshire, der im Jahr 2021 immerhin den weltweiten Rekord für die am längsten aufrechterhaltene Verschmelzung von Atomkernen aufstellte.

Die Direktorin des LLNL, Kim Budil, bezeichnete die wissenschaftliche Leistung ihres Teams bei der einberufenen Pressekonferenz in Washington D.C. als einen Konzeptnachweis. »Ich möchte nicht den Eindruck erwecken, dass wir die Anlage an das Stromnetz anschließen werden: So funktioniert das definitiv nicht«, sagte sie. »Aber es ist der grundlegende Baustein für ein Fusionskraftwerk mit Trägheitseinschluss.« Doch hört man der US-amerikanischen Energieministerin Jennifer M. Granholm zu, dann ist es vor allem eins: »Das Signal, dass die US-amerikanischen Fusionsforschung die Nase vorn hat – und wir fangen gerade erst an.« Dass es in der Fusionsforschung nun endlich richtig losgeht, hört man regelmäßig – und zwar seit Jahrzehnten. Vermutlich wird auch der neue »Durchbruch« an dieser Situation nichts ändern.