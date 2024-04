Star-Bugs - die kleine-Tiere-Kolumne: Findige Parasiten verführen zum Frühstart

Im Gegensatz zum madenartig wirkenden Weibchen ähneln die Männchen kleinen Fliegen. Ihr dunkelbrauner bis schwarzer Körper wirkt wie gepanzert, ebenso die sechs gräulichen Beine. Am Kopf tragen die Männchen zwei Komplexaugen, die aussehen wie glänzende Brombeeren, sowie geweihartig verbreiterte Fühler. Ihren Namen verdankt die Insektengruppe aber den zwei transparenten, fächerartigen Flügeln.

Mit denen flattert das Fächerflüglermännchen dem Duft des Weibchens entgegen. Es muss sich beeilen, denn es lebt nach dem Schlupf nur wenige Stunden. Erreicht es eine parasitierte Sandbiene, sucht es Halt an ihrem Hinterleib und paart sich dort direkt.

Die Sandbiene hält bei diesem Sex erstaunlich still. Warum das so ist, wissen Fachleute bislang nicht. Denkbar sei, dass der Parasit dem Insekt eine Art Nervengift injiziert, erläutert Henri Greil, Projektleiter am Institut für Bienenschutz und federführend bei »BeesUp«. Hier greife der Fächerflügler erneut massiv in das Verhalten der Wildbiene ein. »Das hat schon was von Zombie-Manipulation«, sagt Greil.

Im Körper des Weibchens entwickeln sich nach dem Akt hunderte bis tausende Eier, aus denen nach wenigen Wochen noch im sackförmigen Hinterleib des Parasiten Larven schlüpfen. Sie erinnern an Silberfische, sind wie diese beweglich, jedoch nur den Bruchteil eines Millimeters klein. Wenn dieses erste Larvenstadium das Weibchen verlassen hat, ist seine Funktion erfüllt.

Die Larven begeben sich nun auf die Suche nach neuen Wirten: in Sandbieneneiern, die die Wildbienen im April mit nahrhaftem Pollenproviant in Erdnester legen. Wie genau die Fächerflüglerlarven dorthin gelangen, ist ebenfalls noch nicht geklärt. Hat eine von ihnen dann ein Ei erreicht, dringt sie in dieses ein und häutet sich mehrfach, während sich gleichzeitig die Sandbiene entwickelt. Beide überwintern schließlich geschützt im Boden – bis der Zyklus im Frühling von Neuem beginnt.