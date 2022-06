Freistetters Formelwelt: Wie groß Berge wirklich sind

Im Sommer gehen viele Menschen gern in die Berge. Und dort findet man nicht nur schöne Ausblicke, Kühe und Berghütten mit kühlem Bier, sondern jede Menge wissenschaftliche Fragen. Zum Beispiel: Wie hoch ist der höchste Berg der Erde? Wie hoch kann ein Berg eigentlich werden? Und geht ein Berg unter der Erdoberfläche eigentlich noch weiter? Antworten gibt es auf alle diese Fragen, und zum Teil sind sie recht überraschend.



Alle Folgen seiner wöchentlichen Kolumne, die immer sonntags erscheint, Die legendärsten mathematischen Kniffe, die übelsten Stolpersteine der Physikgeschichte und allerhand Formeln, denen kaum einer ansieht, welche Bedeutung in ihnen schlummert: Das sind die Bewohner von Freistetters Formelwelt.Alle Folgen seiner wöchentlichen Kolumne, die immer sonntags erscheint, finden Sie hier

Fangen wir mit der letzten Frage an. Für sie hat der englische Astronom und Mathematiker George Airy diese Formel entwickelt:

Dieser Artikel ist enthalten in Spektrum – Die Woche, Was ist Geschlecht, was sexuelle Identität, was inter? Jetzt informieren!

Ausgabe als PDF-Download (EUR 1,99)

Die Woche-Archiv

Mit h wird die Höhe eines Berges über dem Meeresspiegel bezeichnet; mit ρ die Dichte des Gesteins und zwar einmal für die Erdkruste (»c«) und den Erdmantel (»m«). Setzt man die üblichen Werte ein – also zirka 3,3 g/cm³ für den Mantel und 2,75 g/cm³ für die Kruste, dann erhält man die Basis b eines Berges, also die Tiefe seiner »Wurzel«, mit b ~ 5·h. Ein Berg wie die Zugspitze, mit einer Höhe von knapp 3 Kilometern, reicht also 15 Kilometer in die Erde hinab. Und da das Material der Lithosphäre, also der äußersten Schicht der Erde, weniger dicht ist als das des Erdmantels, findet man unter Gebirgen eine Schwereanomalie – also weniger Masse, als man erwarten würde.

Airy hat sein Modell auf dem archimedischen Prinzip aufgebaut: So wie ein Eisberg auf dem Wasser schwimmt und zum Teil darin eintaucht, taucht das Gestein eines Gebirges in die unter der Lithosphäre liegende Asthenosphäre ein. Die ist im Gegensatz zum Gebirge nicht starr, sondern leichter plastisch verformbar. Je mehr Berg von oben drückt, desto tiefer sinkt die Lithosphäre an dieser Stelle ein.