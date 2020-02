Zeitsprünge : Kleine Geschichte der Einbauküche oder warum wir Hängeschränke haben

Die meisten von uns verbringen täglich viel Zeit in der Küche – um zu kochen, zu frühstücken oder sich einen Kaffee zu machen. Darin liegt – freilich nicht ständig – alles an seinem Platz, in Hängeschränken oder Schubladen verstaut. Es gibt einen Herd, eine Spüle und eine Arbeitsfläche. Doch was vielleicht den wenigsten von uns in einer Küche auffällt: Mit all dem Mobiliar und den Geräten sparen wir beim Zubereiten ungemein viel Zeit. Denn genau diese Idee, effizienter arbeiten zu können, führte zur Erfindung unseres modernen Küchenraums, der Einbauküche.

Die erste Architektin Österreichs

Den Prototyp der modernen Einbauküche entwickelte Margarete Schütte-Lihotzky. Sie wurde 1897 in Wien geboren, studierte in den 1910er Jahren an der Kunstgewerbeschule und war anschließend die erste Frau in Österreich, die als Architektin arbeitete. Einer ihrer Lehrer war Oskar Strnad. Der Architekt und Designer machte Schütte-Lihotzky auf ein drängendes Problem der Nachkriegszeit aufmerksam, für das Lösungen von Designern gefragt waren: den sozialen Wohnungsbau in Wien.

Die 1920er Jahre waren eine Zeit großer Wohnbauprojekte. Und die Gründe dafür waren vielschichtig. Schon zuvor, im 19. Jahrhundert, waren immer mehr Menschen nach Wien gezogen, suchten Arbeit im prosperierenden Industriegewerbe. Die Wohnungsnot wuchs zum steten Problem in der Donaumetropole. Nach den Kriegsjahren des Ersten Weltkriegs war der Wohnraum dann besonders knapp geworden, wie in vielen anderen europäischen Städten auch. Waren doch während des Kriegs kaum Investitionen in den Häuserbau geflossen.

Margarete Schütte-Lihotzky (1897-2000) | Die Wiener Architektin entwarf den Prototyp der Einbauküche.

Nach 1918 fingen die Wiener an, möglichst rasch neue Häuser zu bauen. Ein Beispiel dafür ist der kommunale soziale Wohnungsbau in Wien. Allein in den 1920er Jahren ließ die Stadt mehr als 60 000 Wohnungen errichten. Eine Gruppe nahm ihr Schicksal allerdings selbst in die Hand: die Siedlerbewegung.