Hemmer und Meßner erzählen: Kleine Geschichte über einen Krieg der Menschen gegen Vögel

Diese Zeit stellte Australien – so wie viele andere Nationen – vor eine ganz besondere Herausforderung: heimkehrende Veteranen, die es wieder in die Gesellschaft einzugliedern galt. In Anlehnung an historische Vorbilder, wie die Landvergabe an römische Soldaten in der Antike, beschloss die australische Regierung, ein ähnliches Programm aufzulegen.

Alles begann am Ende des Ersten Weltkriegs. Diese Zeit stellte Australien – so wie viele andere Nationen – vor eine ganz besondere Herausforderung: heimkehrende Veteranen, die es wieder in die Gesellschaft einzugliedern galt. In Anlehnung an historische Vorbilder, wie die Landvergabe an römische Soldaten in der Antike, beschloss die australische Regierung, ein ähnliches Programm aufzulegen.

Bereits einige Jahre vor Kriegsende hatte man angefangen, mehr als 5000 Soldaten auf dem australischen Kontinent anzusiedeln. Das ihnen zugewiesene Land, hauptsächlich in Westaustralien, war für den Weizenanbau und die Schafzucht vorgesehen. Doch viele der neuen Landwirte hatten keine Erfahrung in der Agrarwirtschaft, und die Böden, insbesondere in den entlegenen Gebieten wie am äußeren Rand von Perth, waren oft unfruchtbar und schwer zu bearbeiten.

Die Lage verschärfte sich im Jahr 1932, als die Weltwirtschaftskrise die Weizenpreise drastisch drückte und die Lebensgrundlage der Veteranen wegzubrechen drohte. Zu dieser wirtschaftlichen Notlage gesellte sich nun noch eine unerwartete Plage: Emus! Die großen, flugunfähigen Laufvögel formierten sich in Zeiten der Nahrungsknappheit zu großen Gruppen. Angelockt von den landwirtschaftlichen Flächen, die zusätzliche Wasserquellen boten, fielen bis zu 20 000 dieser Vögel in die Anbaugebiete ein. Sie fraßen nicht nur die Saat und den Weizen, sondern zerstörten auch Zäune, so dass weitere Schädlinge wie Kaninchen in die Gebiete eindringen konnten. Doch die Emus waren nicht ohne Grund so plötzlich und massiv auf die Felder eingefallen: Ihr natürlicher Lebensraum hatte sich durch die Landwirtschaft verändert.