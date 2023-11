Hemmer und Meßner erzählen: Kleine Geschichte eines Weltwunders, das wohl ganz woanders stand

Ein monumentaler Garten für die Gattin

Was hat es aber nun mit diesen Hängenden Gärten auf sich? Der griechische Geschichtsschreiber Diodorus Siculus aus dem 1. Jahrhundert v. Chr. hinterließ mit seiner »Historischen Bibliothek« nicht nur eine umfangreiche Universalgeschichte in 40 Büchern, sondern liefert im zweiten Buch auch folgende Passage über die Stadt Babylon: »Es war ein aufsteigender, viereckiger Steinhaufen, der das Aussehen eines Theaters hatte. Auf allen Anstiegen befanden sich Gewölbe, die geräumige und prächtige Räume enthielten, und auf der obersten Terrasse standen große und schöne Bäume. Die Wasserwerke hoben das Wasser in großer Menge aus dem Fluss, obwohl es niemand außerhalb sehen konnte.«

Diodorus war nicht der Einzige, der über dieses Bauwerk berichtete. Auch der Geschichtsschreiber Flavius Josephus (etwa 37/38–100 n. Chr.) beschreibt in seinem Werk »Jüdische Altertümer« eine ähnliche Konstruktion: »Als er so Babylon befestigt und mit prächtigen Toren versehen hatte, erbaute [Nebukadnezar II.] einen mit der Königsburg seines Vaters zusammenhängenden Palast, dessen Höhe und glanzvolle Ausstattung zu beschreiben ich mir wohl ersparen kann. Doch darf nicht unerwähnt bleiben, dass er trotz seiner gewaltigen Ausdehnung schon in 15 Tagen vollendet war. Bei diesem Palaste ließ er aus Steinen Anhöhen errichten, denen er die Gestalt von Bergen geben und die er mit allerlei Bäumen bepflanzen ließ. Ferner legte er einen so genannten hängenden Garten an, weil seine Gattin, die aus Medien stammte, danach verlangte, da das bei ihr zu Hause üblich war.« Laut Josephus ließ also Nebukadnezar II., der von 640 bis 562 v. Chr. lebte, das Bauwerk errichten, damit sich seine Frau an ihre grüne Heimat erinnern könne.

Welch schöne Beschreibungen dieser komplexen Anlage. Doch es gibt ein Problem damit: Wir wissen nicht, ob sich diese Gärten tatsächlich in Babylon befunden haben. Das liegt an den Schriftquellen selbst. Wie so oft in der Antike wurde auch hier fleißig kopiert. Der vorhin erwähnte Diodorus orientierte sich an Texten des Griechen Ktesias (um 400 v. Chr.) und eines gewissen Kleitarchos (um 300 v. Chr.). Flavius Josephus' Quellen waren die biblische Geschichte über den Turmbau zu Babel und die Aufzeichnungen eines gewissen Berossos, der in Babylon um 300 v. Chr. unter den seleukidischen Königen gedient hatte.