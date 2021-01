Hemmer und Meßner erzählen: Kleine Geschichte vom großen Samenraub

Henry Wickham als Biopirat

Die Kolonialmächte – insbesondere England – erkannten, dass Kautschuk für sie immer wichtiger wurde. Um Anbau und Weiterverarbeitung selbst in die Hand zu nehmen, sollten die Kautschukbäume in ihren eigenen Kolonien stehen. Idealerweise in Plantagen, die effizienter zu bewirtschaften wären als die wilden Kautschukbäume. Nur wuchs bislang eigentlich kein Kautschukbaum in Asien. Hier kommt Henry Wickham ins Spiel.

Vom Direktor der Royal Botanic Gardens in London bekam der englische Südamerikareisende und Entdecker den Auftrag, Samen des Kautschukbaums nach England zu bringen. Wie der Sachbuchautor Joe Jackson in seinem Buch »The Thief at the End of the World« schreibt, kannte Wickham die Gegend im Amazonasgebiet recht gut. Das Ausführen von Kautschuksamen aus Brasilien war jedoch illegal, so dass Wickham, nachdem er 1876 ein Jahr lang gesammelt und schließlich 70 000 Samen beisammen hatte, sie falsch deklarierte und nach London brachte. Dort ließ man die Samen aufgehen und nach Singapur verschiffen. Die wenigsten Pflanzen überlebten die Überfahrt, doch es waren genug, um sie dort für Plantagen weiterzuzüchten.

Vom wilden Kautschuk zur Plantage

Nach einiger Zeit entstanden riesige Plantagen, bei denen die Bäume viel enger stehen konnten als in Brasilien – denn in Südostasien drohte kein Pilzbefall. Im Jahr 1898, also 22 Jahre nach Wickhams Akt der Biopiraterie, war es dann so weit: Zum ersten Mal konnte Kautschuk aus Malaysia verkauft werden. Die anderen Kolonialmächte zogen bald nach, und so entstanden weitere Plantagen in Südostasien, unter anderem in Indonesien, Vietnam und Kambodscha.

Laden... © snaptitude / stock.adobe.com (Ausschnitt) In der Kautschukplantage | Ein Kautschukbaum in Indien mit Sammelbehälter für den Milchsaft. Aus dem angeschnittenen Baum tropft der Latex, der als Grundstoff für zahlreiche Produkte aus Gummi dient.

Innerhalb weniger Jahrzehnte drehte sich das Verhältnis komplett: Kamen 1905 noch 99,7 Prozent des weltweiten Kautschuks von wilden Kautschukfarmen, waren es 1922 nur noch 6,9 Prozent. Der ganze Rest wurde auf Plantagen in Südostasien gewonnen.