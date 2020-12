Top-Innovationen 2020: Sonne macht Kohlendioxid zum Rohstoff

Aus Forschung wird echte, abfallfreie Kreislaufwirtschaft

Gegenwärtig forschen vor allem wissenschaftliche Einrichtungen an solarchemischen Prozessen. Die bedeutendsten sind dabei das Joint Center for Artificial Photosynthesis am Caltech und dem Lawrence Berkeley National Laboratory in den USA und das niederländische Sunrise-Consortium, ein Zusammenschluss von Universitäten, Industrie und Forschungs- und Technologieorganisationen sowie in Deutschland die Abteilung für heterogene Katalyse am Max-Planck-Institut für chemische Energieumwandlung in Mülheim.

Einige Start-ups arbeiten an einem anderen Ansatz zur Umwandlung von Kohlendioxid in nützliche Substanzen: Strom als Antrieb der chemischen Umwandlung. Dieser Ansatz ist weniger umweltfreundlich als die Nutzung von Sonnenlicht, solange die Elektrizität aus fossilen Brennstoffen gewonnen wird – ein Nachteil, den man durch den Umstieg auf Photovoltaik als Stromquelle überwinden könnte.