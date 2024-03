Manipulation in der Forschung: Der Schwachpunkt des Wissenschaftssystems

Man könnte jetzt – auch angesichts der Rolle von »Nature« im Dias-Skandal – Fachzeitschriften auffordern, von nun an die eingereichten Beiträge systematisch auf Betrug zu prüfen. Doch die Forschung unter Generalverdacht zu stellen, kann auch keine Lösung sein. Viele Ergebnisse, zumal die besonders interessanten, hängen von umstrittenen Interpretationen, neuen Methoden und technisch sehr anspruchsvollen Messungen ab, und kontroverse Debatten werden in der Forschung auch nicht gerade mit Samthandschuhen geführt. Wollte man alle Ergebnisse in eine Warteschleife schicken, über denen Fragezeichen hängen, kämen manche Fachgebiete womöglich ganz zum Stillstand. Ganz zu schweigen von Fachdiskussionen, für die Veröffentlichungen in Fachzeitschriften ebenfalls zentral sind.

Die Geschichte vom traumhaften Supraleiter, der keiner war, wirft jedenfalls viele Fragen auf. Denn Zweifel an der Rechtmäßigkeit von Ergebnissen können Entdeckungen verzögern, verhindern, Karrieren zerstören – oder auch Heldengeschichten schreiben, von hartnäckigen Forschern, die sich gegen Zweifler und Bedenkenträger durchsetzen. Doch immer häufiger sind die Zweifel berechtigt, und sie ernster zu nehmen, hätte in diesem konkreten Fall viel Schaden abgewendet. Wie findet man ein Gleichgewicht in einer Wissenschaftswelt, in der eine Publish-or-Perish-Kultur immer wieder Fachleute zu Fälschern macht, aber zu Unrecht blockierte Veröffentlichungen wichtige Diskussionen verhindern und Karrieren beenden können? Eine Lösung ist bisher nicht in Sicht.