Kindersexroboter als Therapiewerkzeug für Pädophile?

Vertreter dieser »Ventiltheorie« wie der US-Robotik-Forscher Ronald C. Arkin wollen Pädophile gar mit Sexrobotern therapieren, was als ethisch umstritten gilt. Arkin sagte, dass Kindersexroboter als Substitutionsmittel ähnlich wie die Methadonbehandlung von Heroinabhängigen zur Behandlung von Pädophilen eingesetzt werden könnten.

Die niederländische Philosophin Litska Strikwerda argumentiert in dem von John Danaher und Neil McArthur herausgegebenen Sammelband »Robot Sex – Social and Ethical Implications«, dass es sich bei Kindersexrobotern lediglich um »künstliche Faksimiles« eines Sexpartners handele. Sexuelle Handlungen mit Kindersexrobotern könnten als »autoerotisch und nichtresponsiv« betrachtet werden. Kindersexroboter seien ein geeigneteres Substitut als virtuelle Kinderpornografie, die von einigen Gerichten, unter anderem 2002 vom Supreme Court, dem obersten Gericht der USA, als zulässig erachtet wurden. Strikwerda plädiert daher dafür, dass nach Kindern modellierte Sexpuppen nicht verboten werden, sondern bei der Therapie von Pädophilen eingesetzt werden sollten. Diese konsequenzialistische Ethik fragt zunächst nach den Folgen einer Techniknutzung. Weil bei einer Sexpuppe kein Kind – weder physisch noch psychisch – zu Schaden käme, sei die Zulassung gerechtfertigt. Gegen diese Haltung gibt es jedoch Bedenken, weil damit ein gesellschaftlich geächtetes Verhalten gewissermaßen gewohnheitsrechtlich legitimiert und salonfähig würde.

Der US-Robotikethiker Patrick Lin hält die Behandlung von Pädophilen mit Kindersexrobotern für eine »dubiose und abstoßende Idee«: »Man stelle sich vor, man würde Rassismus dadurch behandeln, dass man einen Fanatiker einen dunkelhäutigen Roboter misshandeln ließe. Würde das funktionieren? Wahrscheinlich nicht.« Feuer mit Feuer zu bekämpfen, sei in diesem Fall nicht sinnvoll, zumal Sexpuppen das Verlangen nach sexuellen Kontakten mit Kindern aus Fleisch und Blut verstärken könnten. Die Vorstellung, dass Rassisten ihre kruden Ansichten einfach ventilieren sollten und es hernach keinen Rassismus mehr gebe, sei naiv. Gleichwohl ist die Gleichsetzung von Rassismus und Pädophilie problematisch, weil das sexuelle Interesse an Kindern nach Ansicht einiger Wissenschaftler eine Krankheit sei, für die der Betroffene nichts kann. Für rassistische Haltungen kann die Person dagegen in der Regel sehr wohl etwas.

Umstritten ist auch die Frage, ob Sexroboter und Liebespuppen kindlich sprechen sollen. Letztlich kann man sowohl durch die äußerliche Gestaltung als auch durch die künstliche Stimme eine entsprechende Illusion hervorrufen. Technisch ist es möglich, Sexroboter nicht nur kindlich aussehen zu lassen, sondern sie auch kindlich sprechen zu lassen. Das ist alles eine Frage des Designs. Nur: Ab wann ist eine Stimme zu jung? Der Maschinenethiker Oliver Bendel, der im Dezember 2017 in London auf einer Konferenz (»Third International Congress on Love and Sex with Robots«) zu synthetischen Stimmen von Sexrobotern und Liebespuppen sprach, sagt: »Ich bin dagegen, dass Sexroboter und Liebespuppen, die kindähnlich aussehen, in halböffentlichen und öffentlichen Bereichen etabliert werden. Konkret bin ich gegen Kinderroboter und -puppen in Bordellen, weil sie zur Normalisierung beitragen könnten. Ich bin kein großer Freund von Tabus, aber manchmal brauchen wir sie.«

Die Frage, ob Pädophile mit solchen Robotern therapiert werden dürfen, bewertet Bendel differenziert. »Es ist zunächst einmal ein Trieb, eine Geisteshaltung, keine Handlungsweise. Vermutlich leben die meisten Pädophilen ihre Phantasie nicht aus.« Mit Sexrobotern und Liebespuppen könnten sie ihre Fantasie ausleben, wenn auch mit Artefakten. Das könne positive und negative Effekte haben. »Generell spricht für mich aus ethischer Sicht nichts dagegen, kindliche Sexroboter in begleiteten Maßnahmen einzusetzen«, konstatiert Bendel.

Bleibt die Frage nach dem privaten Raum, nach dem eigenen Haushalt. »Wenn sich durch Forschung herausstellt, dass die negativen Effekte enorm und Opfer zu befürchten sind, sollte man jenseits des Moralischen ein Verbot in Betracht ziehen«, fordert Bendel. Der Wissenschaftler bedauert, dass es generell zu wenig Forschung in diesem Bereich gebe. »Die meisten Hochschulen möchten nicht mit Forschung in diesem Bereich in Verbindung gebracht werden, und es finden sich kaum Testgruppen und -personen.«

Wie so häufig hinkt die ethische Bewertung dem technischen Fortschritt hinterher. Zwar gibt es von der Herstellerfirma TrueCompanion keine offiziellen Verkaufszahlen. Doch angesichts der 600 Exemplare, die Konkurrent Abyss Creations von seinen RealDoll-Modellen jährlich vertreibt, darf man wohl von einer Normativität des Faktischen ausgehen.