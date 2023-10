Springers Einwürfe: Klimawandel vor Gericht

Die Schwierigkeit, ein globales Menschheits­problem in individuelles Menschenrecht zu übersetzen, hat etwas mit der notorischen Tragik der Allmende (englisch: tragedy of the commons) zu tun: Warum soll ich den Müll aufsammeln, den die anderen liegen lassen? Lieber warte ich als Trittbrettfahrer darauf, dass sich die Misere irgendwie löst – und sehe zu, wie die Müllberge wachsen. So ähnlich argumentieren Gerichte, wenn sie Klima­klagen abschlägig bescheiden: Die Umweltpolitik eines einzelnen Landes trage doch ohnedies wenig zur globalen Erderwärmung bei.

Auch für diese Position lassen sich akademische Befürworter finden. So hat der Wirtschaftsexperte Hans-Werner Sinn in der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung« die vermeintlich allzu »grüne« Energiepolitik der Bundes­regierung als unsinnig kritisiert und zur Begründung die berühmten zwei Prozent ins Spiel gebracht: Nur so gering sei der Anteil Deutschlands am globalen Kohlendioxidausstoß! Erst wenn eines Tages internationale Abkommen, so Sinn, die großen Emittenten wie China, USA und Russland zum CO 2 -freien Wirtschaften zwängen, erfüllte eine deutsche Energiewende ihren Zweck.

Freilich lässt in der gegenwärtigen Weltlage nichts auf einen baldigen Vertrag hoffen, der so umfassend und bindend wäre wie von Sinn ausgemalt. Soll man bis dahin getrost die Hände in den Schoß legen – oder Einspruch erheben wie die Schweizerinnen?