Freistetters Formelwelt: Wie wir den Mars in einen bewohnbaren Planeten verwandeln

Das heißt jedoch nicht, dass die Menschheit nicht darüber nachgedacht hat, wie sich das ändern ließe. Vor allem beim Mars haben sich Wissenschaft und Sciencefiction gleichermaßen mit der Frage des »Terraforming« beschäftigt – und das schon lange vor 1993, als Robert Zubrin und Christopher McKay ihre Arbeit mit dem Titel »Technological requirements for terraforming Mars« veröffentlicht haben, in der unter anderem diese Formel zu finden ist:

Sie illustriert das scheinbar einfache Problem, das beim Terraforming des Mars gelöst werden muss: Es ist dort viel zu kalt und der Druck der Atmosphäre viel zu schwach, als dass dort menschliches Leben existieren kann. Beide Größen hängen natürlich zusammen. Je dichter die Atmosphäre, desto mehr Wärme kann sie speichern. Die Formel verbindet die Solarkonstante S mit dem Druck der Atmosphäre P und der Gleichgewichtstemperatur des Mars T BB (die bei zirka −60 Grad Celsius liegt). Der atmosphärische Druck bezieht sich dabei auf das Gas CO 2 , das fast 96 Prozent der dünnen Marsatmosphäre ausmacht.

Asteroiden, riesige Spiegel und gigantische Treibhausgasfabriken