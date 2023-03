Freistetters Formelwelt: Wie man Primzahlen auf Linie bringt

© Will Orrick / Ulam Spirale / public domain (Ausschnitt) Diagonale in Ulam-Spirale | Alle Primzahlen der Form 4x2 – 2x + 41 sind blau markiert.

Allgemein lassen sich Diagonalen in Ulams Spirale mit der allerersten Formel beschreiben. Es ist offensichtlich, dass die Funktion nicht für jede beliebige Kombination von a, b, c und n (die alle ganzzahlige Werte haben) eine Primzahl liefert. Wäre das so, hätte man damit eine der größten offenen Fragen in der Mathematik gelöst: nämlich die Verteilung der Primzahlen. Die Spirale von Ulam zeigt jedoch, dass es bestimmte Kombinationen von a, b und c gibt, für die man mit der Funktion f(n) deutlich mehr Primzahlen berechnen kann als für andere Kombinationen.



Ulam selbst fand ein paar dieser Kombinationen; andere Mathematikerinnen und Mathematiker haben sich ebenfalls immer wieder mit den Ulam-Spiralen (wie sie mittlerweile genannt werden) beschäftigt. Eine abschließende Erklärung für das Muster in den Spiralen gibt es aber noch immer nicht.

© Will Orrick / Klauber-Dreieck / CC BY-SA 3.0 CC BY-SA (Ausschnitt) Klauber-Dreieck | Primzahlen der Form x2 – x + 41 sind orange gekennzeichnet.

Stanisław Ulam war nicht der Erste, der auf ein Phänomen dieser Art gestoßen ist. Schon 1932 arrangierte der US-amerikanische Herpetologe Laurence Klauber die natürlichen Zahlen in Form eines Dreiecks, mit der 1 an der Spitze. Markiert man dort die Primzahlen, dann liegen sie auch hier sehr oft auf diagonalen und vertikalen Linien. Herpetologie ist übrigens kein mathematisches Fachgebiet, sondern die Wissenschaft von Amphibien und Reptilien – Klauber war einer der führenden Experten, was Klapperschlangen angeht. Nicht unbedingt die Art der Forschung, bei der mit Erkenntnissen über Primzahlen zu rechnen ist, aber die Kreativität ist in dieser Hinsicht ein wenig wie die Liebe: Sie sieht, frei nach Shakespeare, mit dem Gemüt und nicht mit den Augen – und trifft Mathematiker und Klapperschlangenforscher gleichermaßen.