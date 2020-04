Geologie: Eine Million Jahre Regen

Bernardi, M. et al.: Dinosaur diversification linked with the Carnian Pluvial Episode. Nature Communications 9, 2018

Dal Corso, J. et al.: Multiple negative carbon-isotope excursions during the Carnian Pluvial Episode (Late Triassic). Earth-Science Reviews 185, 2018

Franz, M. et al.: Eustatic control on epicontinental basins: The example of the Stuttgart Formation in the Central European Basin (Middle Keuper, Late Triassic). Global and Planetary Change 122, 2014

Simms, M. J., Ruffell, A. H.: Synchroneity of climatic change and extinctions in the Late Triassic. Geology 17, 1989

Visscher, H. et al.: Rejection of a Carnian (Late triassic) »pluvial event« in Europe. Review of Palaeobotany and Palynology 83, 1994