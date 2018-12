Archäometrie: Leben in parallelen Welten

Bollongino, R. et al.: 2000 Years of Parallel Societies in Stone Age Central Europe. In: Science 342, S. 479–481, 2013

Lipson, M. et al.: Parallel Palaeogenomic Transects Reveal Complex Genetic History of Early European Farmers. In: Nature 551, S. 368–372, 2017

Orschiedt, J. et al.: Parallelgesellschaften? Paläogenetik und stabile Isotopen an mesolithischen und neolithischen Menschenresten aus der Blätterhöhle. In: Archäologische Informa­tionen 37, S. 23–31, 2014