Chemie: Der Herr des Kohlenstoffrings

Boguslavskiy, A. E. et al.: Gas-phase electronic spectra of C18 and C22 rings. The Journal of Chemical Physics 123, 2005

Kaiser, K. et al.: An sp-hybridized molecular carbon allotrope, cyclo[18]carbon. Science 365, 2019

Pavliček, N. et al.: Polyyne formation via skeletal rearrangement induced by atomic manipulation. Nature Chemistry 10, 2018

Schuler, B. et al.: Reversible Bergman cyclization by atomic manipulation. Nature Chemistry 8, 2016