Die »Wunderfolie« Graphen hat eines ihrer letzten großen Geheimnisse preisgegeben. Wie eine internationale Arbeitsgruppe um Efrem Braun von der University of California in Berkeley jetzt in »PNAS« berichtet, bestehen mehrere nach einem neuen Verfahren hergestellte Strukturen aus negativ gekrümmtem Graphen. Diese als Schwarzite bezeichneten Materialien sind dreidimensionale gitterartige Strukturen mit Außenflächen aus Graphen, die aber an jedem Punkt der Oberfläche sattelförmig nach innen gewölbt sind.

Schwarzite entstehen in den Poren eines Gittermaterials namens Zeolith, wenn sich ein kohlenstoffhaltiges Gas in dem Material zersetzt und die Innenseite der Poren mit einer Lage Graphen überzieht. Das Graphen folgt aber nicht exakt der Oberfläche, sondern bildet wie eine Seifenhaut eine gekrümmte topologische Minimalfläche. Der Zeolith wird bei dem Verfahren anschließend aufgelöst, so dass nur das Gerüst aus Kohlenstoff bleibt. Wie bei allem, was mit Graphen zu tun hat, hoffen Fachleute auch bei diesen Gerüsten auf neue und einzigartige Eigenschaften, besonders für elektronische Anwendungen.