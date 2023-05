Klimagas-Debatte: Ein Endlager für Treibhausgas

Seit die Bundesregierung laut einem 2022 veröffentlichten Evaluierungsbericht das Einfangen und Entsorgen von Kohlenstoffdioxid (carbon capture and storage, CCS) »im Megatonnen-Maßstab« als notwendig erachtet, um die Klimaziele zu erreichen, ist die Debatte um die Technik zurück. Unter Fachleuten sowie in weiten Teilen der Gesellschaft ist zwar unstrittig, dass der Ausstoß von Kohlenstoffdioxid (CO 2 ) drastisch gesenkt werden muss, doch das dürfte nicht genügen, um den Temperaturanstieg unter zwei Grad Celsius zu halten. Darum erfordern viele Szenarien, die der Weltklimarat IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) berücksichtigt, das Gas zusätzlich einzufangen und langfristig zu speichern. Auch eine aktuelle Veröffentlichung, initiiert von vier IPCC-Autoren, zeigt, wie dringend Lösungen zur Entnahme des Klimagases aus der Atmosphäre nötig sind.

Auf einen Blick Notwendig oder übel? Die Abscheidung von Kohlenstoffdioxid aus Industrieanlagen und anschließende Lagerung im Untergrund ist in Deutschland derzeit verboten. Solche Verfahren sind nach Ansicht vieler Fachleute jedoch nötig, um die Klimaziele zu erreichen. Aus technischer Sicht ist das Verpressen von CO 2 in den Untergrund hier zu Lande möglich und sicher. Fraglich ist der Rückhalt in der Bevölkerung.

Schon Anfang der 2010er Jahre gab es in Deutschland eine breite Debatte über CCS. Damals drehte es sich vorrangig darum, Kohleverstromung »sauber« zu machen: Das bei der Verbrennung frei werdende CO 2 sollte abgetrennt und unterirdisch verpresst werden, damit es gar nicht erst in die Atmosphäre gelangt. Es gab viel Widerspruch, der sich um mögliche Leckagen und deren Folgen drehte, um hohe Kosten und Konkurrenz für die Energiewende – schließlich würde diese Form von CCS die Kohle als langfristige Energiequelle festschreiben. Das Vorhaben erschien aussichtslos, die Pläne wurden gestoppt, CCS wurde verboten.