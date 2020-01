Medizin: DNA-Strang legt Viren lahm

Ein Gerüst aus Makromolekülen schnappt sich zielgenau bestimmte Viren aus der Blutbahn und leuchtet dann auf. Die Nanostruktur besteht aus DNA­-Ketten und erinnert an einen fünfzackigen Stern, wie die Entwickler um Xing Wang von der University of Illinois berichten. An den Enden hängen dabei jeweils zwei spezielle Aptamere – kurze Nukleotidketten, die wegen ihrer räumlichen Anordnung an die ED3­-Hüllprotein­-Cluster des Denguevirus andocken.

Der Stern verbindet sich daher bei Kontakt an mehreren Stellen fest mit Dengueviren. Die Erreger können danach deutlich schlechter in die Wirtszelle eindringen …