Quantenkosmologie: Grenzen von Raum und Zeit

Chandrasekaran, V. et al.: An algebra of observables for de Sitter space. ArXiv 2206.10780, 2022

Chen, Y. et al.: Bra-ket wormholes in gravitationally prepared states. Journal of High Energy Physics 2021, 2021

Hartman, T. et al.: Islands in cosmology. Journal of High Energy Physics 2020, 2020

Levine, A., Shaghoulian, E.: Encoding beyond cosmological horizons in de Sitter JT gravity. ArXiv 2204.08503, 2022