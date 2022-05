Schwarzes Loch Sagittarius A* : »Wir können jetzt wunderbare Physik mit dem Schwarzen Loch betreiben«

© ESO/José Francisco Salgado (josefrancisco.org), EHT Collaboration / Die Milchstraße und die Position ihres zentralen schwarzen Lochs / CC BY 4.0 CC BY (Ausschnitt) Das Schwarze Loch im Zentrum unserer Galaxis | Sagittarius A* befindet sich rund 26 000 Lichtjahre entfernt im Zentrum des Milchstraßensystems. Um ein Bild seines Schattens und des Plasmaringes in seiner unmittelbaren Umgebung zu machen, haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Teleskope aus der ganzen Welt zusammengeschaltet, um die nötige räumliche Auflösung zu erreichen. Diese Aufnahme zeigt das Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array (ALMA) mit Blick auf die Milchstraße sowie die Position von Sagittarius A*.

Nun gibt es ja in der Umgebung von Sagittarius* kein Wetter im klassischen Sinn, oder?

Nein, aber aus den Hunderten von Bildern, die wir aufgenommen haben, fallen manche Bilder in eine Gruppe, die in etwa gleich aussehen. Wir nennen diese Gruppe »Cluster«. Andere Bilder mögen auf Grund der momentanen Plasmabewegung etwas anders aussehen und fallen in ein anderes Cluster. So haben wir am Ende vier Cluster möglicher Bilder gehabt. Drei davon zeigten ganz klar eine Ringstruktur mit einem schwarzen Schatten in der Mitte. Das letzte Cluster mit den wenigsten Bildern zeigte auch ein paar helle Flecken in der Mitte. Das können wir teilweise erklären: Je nachdem, wie das Plasma gerade in das Schwarze Loch hineinfällt, kann es durch die Lichtablenkungen für kurze Zeit zu so genannten Kaustiken in unseren Aufnahmen kommen. Aber wenn wir dann entsprechend der Häufigkeit mitteln, kommt das Bild zu Stande, das wir jetzt sehen.

© EHT Collaboration / Entstehung des Bildes des schwarzen Lochs im Zentrum der Milchstraße / CC BY 4.0 CC BY (Ausschnitt) Das Bild von Sagittarius A* als Mittelwert von hunderten Bildern | Die Event-Horizon-Telescope-Kollaboration hat ein einzelnes Bild (oberes Bild) des Schwarzen Lochs im Zentrum unserer Galaxie erstellt, indem sie Bilder aus den EHT-Beobachtungen aus dem Jahr 2017 miteinander kombiniert hat.

Auf den ersten Blick ähnelt das Bild von Sagittarius A* der Aufnahme des Schwarzen Lochs der Galaxie Messier 87 (M87), das schon im April 2019 veröffentlicht wurde. Woran liegt das?

M87 ist zwar rund 1000-mal schwerer in der Masse als Sagittarius A*, aber es ist auch 1000-mal weiter weg. Deshalb erscheint es uns am Himmel etwa gleich groß wie Sagittarius A*.