Galaktisches Zentrum: Einsteineffekt an Stern um Schwarzes Loch nachgewiesen

Im Zentrum unserer Galaxis drehen die Sterne sich im Tanz: Was Einstein bereits vor 100 Jahren vorhersagte, hat eine Forschergruppe unter Leitung des Max-Planck-Instituts für extraterrestrische Physik (MPE) in Garching nun an einem der schnellsten Sterne unserer Galaxis beobachtet. Die dadurch erstmalig nachgewiesene Choreografie folgt der allgemeinen Relativitätstheorie: Die ovale Bahn des Sterns S2 dreht sich im Raum – und zwar genau in der Weise, wie es laut allgemeiner Relativitätstheorie sein soll.

Von anderen Himmelskörpern ist derselbe Tanz schon lange bekannt. Der berühmteste Vertreter ist der sonnennächste Merkur. Im Lauf der Jahrhunderte hat die Menschheit ein erstaunliches Maß an Kreativität an den Tag gelegt, um dessen seltsame Bahndrehung zu erklären: Asteroiden, Staub oder ein Zusatzplanet namens Vulkan. Die keplerschen Gesetze sagen vorher, dass ein Himmelskörper, der um ein Zentralobjekt kreist, eine immer gleiche geschlossene Bahnellipse beschreibt. Dabei bleibt das zentrale Gestirn stets in einem der beiden Brennpunkte der Ellipse. Doch die Realität ist noch etwas komplizierter: Sonne und Planeten sind keine perfekten Kugeln, außerdem beeinflussen sich die Bahnen der Planeten gegenseitig – vor allem der Gasriese Jupiter zerrt an den kleinen inneren Planeten. Als Konsequenz bleiben die Keplerellipsen nicht an Ort und Stelle, sondern drehen sich ganz langsam im Raum um die Sonne (siehe Grafik unten). Alle Planetenbahnen lassen sich dadurch präzise beschreiben – alle, bis auf die von Merkur. Denn seine Bahn dreht sich jedes Jahrhundert ein winziges bisschen mehr, als es Himmelsmechaniker auf Basis der newtonschen Physik erwarten würden – und zwar um 43 Bogensekunden mehr.

Laden... © ESO/L. Calçada / Künstlerische Darstellung der Schwarzschild-Präzession / CC BY 4.0 CC BY (Ausschnitt) Rosettenbahn | Diese künstlerische Darstellung illustriert die Bahn, auf der S2 das galaktische Zentrum umkreist. Allerdings ist sie stark übertrieben: Die Bahn von S2 dreht sich pro Umlauf um nur 0,2 Grad – gerade einmal ein Zehntel des hier dargestellten Effekts.

Die Lösung dieses Problems war der erste große Erfolg der allgemeinen Relativitätstheorie. Als Albert Einstein im Jahr 1915 seine Formeln für die Krümmung der Raumzeit durch Massen und andere Energieformen aufstellte, hatte er ein Heureka-Erlebnis. Seine Theorie sagte auch einen Zusatzeffekt voraus, der die Bahn eines Himmelskörpers um eine Zentralmasse verändert: Die Krümmung der Raumzeit verdreht die Ellipsenbahn und sorgt dafür, dass sie nicht mehr geschlossen wird. Somit verschiebt sich der zur Zentralmasse nächste Punkt, die Periapsis, mit jedem Umlauf ein klein wenig. Eine derartige Periapsisdrehung tritt besonders markant bei jedem Körper auf, dessen Bahn nah genug am Zentralobjekt vorbeiläuft – so auch bei Merkur. Im Sonnensystem heißt der sonnennächste Punkt das Perihel. Einstein berechnete den relativistischen Anteil der Periheldrehung von Merkur – und kam auf 43 Bogensekunden. »Dieser berühmte Effekt, erstmals bei der Umlaufbahn des Planeten Merkur um die Sonne beobachtet, war der erste Beweis für die allgemeine Relativitätstheorie«, sagt MPE-Direktor Reinhard Genzel in einer Stellungnahme. »100 Jahre später haben wir nun denselben Effekt bei der Bewegung eines Sterns entdeckt, der die kompakte Radioquelle Sagittarius A* im Zentrum der Milchstraße umkreist.«

Eine Spiralgalaxie wie die Milchstraße besteht aus einigen hundert Milliarden Sternen; in der Kernregion der Galaxie tummeln sich besonders viele. 27 000 Lichtjahre von uns entfernt liegt in ihrer Mitte das eigentliche galaktische Zentrum: Sagittarius A*, ein gewaltiges Schwarzes Loch von 4,2 Millionen Sonnenmassen. Bereits in den 1990er Jahren fanden Astronomen heraus, dass ein paar Dutzend Sterne, die S-Sterne, das größte Schwarze Loch der Galaxis in nächster Nähe umrunden. Sie bekommen den Zug seiner Schwerkraft so sehr zu spüren, dass sie auf einige tausend Kilometer pro Sekunde katapultiert werden. Im Unterschied zu den Planetenbahnen im Sonnensystem, die in einer Ebene liegen, bewegen sich die S-Sterne im ganzen 3-D-Volumen um das Loch. Ihre Abstände zur Schwerkraftfalle sind nur wenige Male so groß sind wie die Bahnradien der Planeten im Sonnensystem. Nach relativistischen Maßstäben sind die Sterne noch weit weg vom Loch. Dennoch gelang es nun den Astronomen, die Drehung der Bahn durch die gewaltige und sehr kompakte Zentralmasse zu messen.