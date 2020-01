Astronomie: Rätselhafte Objekte umrunden galaktisches Zentrum

Das Zentrum der Milchstraße gehört zu den spektakulärsten Orten, die Astronomen bisher mit Teleskopen beobachten konnten. Das gigantische Schwarze Loch im Herzen unserer Galaxien wird nicht nur von aberwitzig schnellen Sternen umrundet, sondern auch von riesigen Gaswolken, deren Materie nach und nach in den Schlund des Monsters zu rutschen scheint.

Bereits vor Jahren haben Forscher zwei weit ausgedehnte Gebilde entdeckt, die nicht in dieses Schema passen; sie scheinen weder Stern noch Gaswolke zu sein. Diese so genannten G-Quellen, G-1 und G-2, sind ungefähr so groß wie unser Sonnensystem und enthalten offenbar sowohl Staub als auch Gas. Doch statt bei ihrer größten Annährung an das Schwarze Loch Masse zu verlieren, wie es Wolken tun würden, scheint die Schwerkraft die G-Quellen lediglich etwas in die Länge zu ziehen.