Zentrum der Milchstraße: Schwarzes Loch gönnt sich Hauptmahlzeit

Das Schwarze Loch im Zentrum unserer Galaxie scheint einen besonders großen Happen verspeist zu haben: Am 13. Mai dieses Jahres gab sein Umfeld für kurze Zeit eine Rekordmenge an Strahlung ab. Die Emissionen hätten das bisherige Maximum um den Faktor zwei übertroffen, berichtet ein Team um Tuan Do von der University of California in Los Angeles in einem aktuellen Fachaufsatz.

Die Experten deuten dies als Indiz dafür, dass ein extrem großer Massehaufen in das Schwarze Loch gerutscht ist. In diesem Fall kreist die Materie zunächst auf immer engeren Bahnen um den Ereignishorizont. Dabei wird sie stark beschleunigt, wodurch große Mengen an Strahlung entweichen. Hin und wieder schleudern auch wild durcheinanderwirbelnde Magnetfelder Partikel ins All, was ebenfalls für kurze Zeit viel Strahlung freisetzt. Welcher dieser Mechanismen hinter dem aktuellen Ausbruch steht, ist unklar.

Here's a timelapse of images over 2.5 hr from May from @keckobservatory of the supermassive black hole Sgr A*. The black hole is always variable, but this was the brightest we've seen in the infrared so far. It was probably even brighter before we started observing that night! pic.twitter.com/MwXioZ7twV — Tuan Do (@quantumpenguin) 11. August 2019

Astronomen richten seit gut 20 Jahren leistungsfähige Infrarotteleskope auf das 26 000 Lichtjahre entfernte Zentrum der Milchstraße. Die Strahlung, die sie dabei auffangen, schwankt stets sehr stark. Nach einhelliger Expertenmeinung ist ein gigantisches Schwarzes Loch namens Sagittarius A* verantwortlich, das mal mehr und mal weniger Materie ansaugt.