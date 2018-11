Schwarzes Loch Sagittarius A*: Ritt über dem Ereignishorizont

Ein Drittel der Lichtgeschwindigkeit kann man sich im Grunde kaum noch vorstellen. Ein Objekt, das sich mit dieser Geschwindigkeit bewegt, erreicht unvorstellbare 360 Millionen km/h und würde in einer Sekunde zweieinhalbmal um die Erde flitzen. Kann sich etwas wirklich so schnell bewegen?

Es kann. Das zeigt eine Beobachtung aus dem Zentrum der Milchstraße, die Astrophysiker um Reinhard Genzel vom Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Garching im Fachmagazin »Astronomy & Astrophysics« präsentieren. In der Mitte unserer Galaxie befindet sich nach übereinstimmender Expertenmeinung ein gewaltiges Schwarzes Loch, das vier Millionen Mal mehr Masse auf die Waage bringt als unsere Sonne.

Dieses Massemonster namens Sagittarius A* ist vermutlich von heißem Gas und Staub umgeben, das nach und nach in den Schlot des Schwarzen Lochs rutscht. Dabei sendet die Materie kontinuierlich Infrarotstrahlung aus. Sagittarius A* erscheint daher auf Teleskopaufnahmen als heller Punkt, wie Beobachtungen der vergangenen 15 Jahre zeigen. Es gibt jedoch auch Materie, die gerade in sicherem Abstand um das Gravitationszentrum kreist, also in einer Distanz, in der sich Schwereanziehung und Zentrifugalkraft eben aufheben.