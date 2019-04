Bild des Schwarzen Lochs: Das Monster zeigt seine Zähne

Für das Schwarze Loch im Herzen der Milchstraße muss es so aussehen, als würde die Erde zu einer Diskokugel. Rund um den Globus richten Menschen funkelnde Parabolantennen in den Aprilhimmel des Jahres 2017: in der marshaften Einöde der chilenischen Anden, auf der Spitze eines erloschenen mexikanischen Vulkans, oberhalb eines Skigebiets in der spanischen Sierra Nevada, an einem überwachsenen Bergkamm in Arizona, auf dem Mauna Kea in Hawaii und am Südpol.

Die haushohen Teleskopschüsseln schauen alle auf einen aberwitzig kleinen Fleck im Sternbild Schütze. Astronomen vermuten dort, im 26 000 Lichtjahre entfernten Zentrum unserer Galaxie, seit Langem ein Schwarzes Loch namens Sagittarius A*. Schätzungen zufolge ist es 4,3 Millionen Mal so schwer wie unsere Sonne. Es ist der Ort, um den sich die spiralförmigen Arme der Milchstraße drehen. Und seit Jahrzehnten ist es auch eine Verheißung: Noch nie haben Menschen ein Schwarzes Loch direkt gesehen – bisher konnten sie immer nur indirekt auf die Existenz der bizarren Objekte schließen.

Auge in Auge mit dem Schwarzen Loch

Stundenlang behalten die Parabolantennen die Region im galaktischen Zentrum im Blick. Zuvor haben sie bereits ins Zentrum einer anderen, noch viel weiter entfernten Galaxie namens M87 gespäht. Dort soll sich ein noch gewaltigeres Schwarzes Loch versteckt halten.

Fünf Tage dauert die Beobachtung des Teleskopverbunds, des »Event Horizon Telescope« (EHT). Mehr als 3000 Terabyte an Daten zeichnen die acht Radioschüsseln in dieser Zeit auf – viel zu viel, um sie per Internet zu übertragen. Also packen die Forscher am 11. April 2017 rund 1000 Festplatten in gepolsterte Boxen und lassen sie nach Boston und Bonn fliegen, zur Auswertung.