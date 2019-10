Sonnensystem: Ist »Planet Neun« in Wirklichkeit ein Schwarzes Loch?

In unserem Sonnensystem gibt es einen Stern, acht Planeten, unzählige große und kleine Himmelskörper – und möglicherweise einen weiteren großen Planeten, der in den fernen Außenbezirken die Sonne umrundet. Zwar fahnden Astronomen bislang vergeblich nach »Planet Neun«. Dass er dennoch existiert, dafür sprechen die merkwürdigen Umlaufbahnen mancher Objekte jenseits des Neptuns: Sie wirken, als seien sie von einem Objekt mit ungefähr der zehnfachen Masse der Erde verzerrt worden – ebenjenem geheimnisvollen Planeten.

Was aber, wenn Planet Neun in Wirklichkeit ein kleines Schwarzes Loch ist? Diese – reichlich spekulative – Möglichkeit bringen nun zwei Astrophysiker ins Spiel. Ihre Idee erläutern Jakub Scholz von der Durham University und James Unwin von der University of California in Berkeley in einem Beitrag, den sie auf dem Preprint-Server arXiv hinterlegt haben und der noch nicht von Fachkollegen im Peer-Review-Verfahren überprüft wurde.

Bisher fehlt jede Spur von »primordialen« Schwarzen Löchern

Das Schwarze Loch würde demnach zu einer völlig neuen Klasse der dunklen Objekte gehören. Es brächte – wie Planet Neun – nur 5 bis 15 Erdmassen auf die Waage. Damit wäre es viel leichter als die leichtesten bekannten Schwarzen Löcher, die ein Vielfaches der Masse unserer Sonne haben, die für sich genommen bereits 333 000-mal so schwer wie die Erde ist.

Ob es auch deutlich leichtere Schwarze Löcher gibt, ist sehr umstritten. Sie wären nicht durch den Kollaps eines Sterns entstanden, sondern müssten sich bereits kurz nach dem Urknall durch Dichteschwankungen in der neu entstandenen Materie gebildet haben. Die Theorie dieser »primordialen« Schwarzen Löcher geistert seit den 1970er Jahren durch die Welt. Gefunden hat man sie bis heute nicht.