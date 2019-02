Geologie: Leben durch Plattentektonik

Dohm, J. M., Maruyama, S.: Habitable Trinity. In: Geoscience Frontiers 6, S. 95–101, 2015

O’Neill, C. et al.: A Window for Plate Tectonics in Terrestrial Planet Evolution?. In: Physics of the Earth and Planetary Interiors 255, S. 80–92, 2016

O’Neill, C. et al.: Impact-Driven Subduction on the Hadean Earth. In: Nature Geoscience 10/2017, S. 793–797

Stern, R. J., Miller, N. R.: Did the Transition to Plate Tectonics Cause Neoproterozoic Snowball Earth?.

In: Terra Nova 30, S. 87–94, 2018

Turner, S. et al.: Heading down Early on? Start of Subduction on Earth. In: Geology 42, S. 139–142, 2014

Translation from »Quanta Magazine«: »Why Earth‘s Cracked Crust May Be Essential for Life«.