Paläoanthropologie: Unser exotischer Vetter Paranthropus

Arambourg, C., Coppens, Y.: Découverte d'un Australopithécien nouveau dans les gisements de l'Omo (Ethiopia). South African Journal of Science 64, 1968

DeSantis, L. R. G. et al.: Clarifying relationships between cranial form and function in tapirs, with implications for the dietary ecology of early hominins. Scientific Reports 10, 2020

Domínguez-Rodrigo, M. et al.: First partial skeleton of a 1.34-million-year-old Paranthropus boisei from Bed II, Olduvai Gorge, Tanzania. PLoS One 8, 2013

Green D. J. et al.: Scapular anatomy of Paranthropus boisei from Ileret, Kenya. Journal of Human Evolution, 125, 2018

Kim, Y.-J. et al.: A novel de novo mutation in LAMB3 causes localized hypoplastic enamel in the molar region. European Journal of Oral Sciences 124, 2016

Leakey, L. S. B.: Recent discoveries at Olduvai Gorge, Tanganyika. Nature 181, 1958

Leakey, L. S. B.: A new fossil skull from Olduvai. Nature 184, 1959

Leakey, L. S. B. et al.: A new species of the genus Homo from Olduvai Gorge. Nature 202, 1964

Tobias, P. V.: The cranium and maxillary dentition of Australopithecus (Zinjanthropus) boisei. In: Leakey, L. S. B.: Olduvai Gorge, Volume 2. Cambridge University Press, 1967

Towle, I., Irish, J. D.: A probable genetic origin for pitting enamel hypoplasia on the molars of Paranthropus robustus. Journal of Human Evolution 129, 2019

Walker, A. et al.: 2.5-Myr Australopithecus boisei from west of Lake Turkana, Kenya. Nature 322, 1986

Wood, B. A.: Koobi Fora research project. Vol. 4: Hominid cranial remains. Oxford University Press, 1991

Wood, B.: Human evolution. A very short introduction. Oxford University Press, 2019

Wood, B., Constantino, P.: Paranthropus boisei: Fifty years of evidence and analysis. American Journal of Physical Anthropology 134, 2007

Wood, B. A., Patterson, D. B.: Paranthropus through the looking glass. PNAS 117, 2020