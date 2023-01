Achsenzeit: Wie Gelehrte eine Epoche erfanden

Jaspers' Kriterien speisten sich jedoch aus der abendländischen Geistesgeschichte. Er ließ damit die großen Zivilisationen des Altertums in Ägypten und Mesopotamien durchs Raster fallen. Seines Erachtens waren sie durch eine »magische Religion ohne philosophische Erhellung, ohne Erlösungsdrang, ohne Durchbruch in die Freiheit vor den Grenzsituationen« gekennzeichnet. Sie bildeten eine »Welt, die die Grundlage der Achsenzeit wurde, aber in ihr und durch sie unterging«, schreibt der Philosoph. Eine universalhistorische Bedeutung kommt ihnen nur zu, weil die Akteure der Achsenzeit von ihnen gelernt hätten und an ihnen gewachsen seien. All jene Kulturen, die weder ein Fundament des axialen Durchbruchs bildeten noch auf ihm aufbauten, rechnete Jaspers in die Kategorie der geschichtslosen »Naturvölker«.

Die Achsenzeit ist eine der »wirkmächtigsten Mythen der Moderne« Jan Assmann, Ägyptologe und Kulturhistoriker

Dabei würden Kulturen, die der Philosoph aussortierte, durchaus seinen Kategorien entsprechen. Das fand eine internationale Forschergruppe in den vergangenen Jahren heraus. Sie stellte die Achsenzeit erneut auf den Prüfstand. Dafür zapfte sie eine gigantische Datenbank an: Seshat – Global History Databank. Das Onlinearchiv hat Daten zu rund 450 Kulturen gespeichert, die bis in die Zeit um 4000 v. Chr. zurückreichen. Das Team um Jenny Reddish vom Complexity Science Hub Vienna, einem Forschungsverein in Wien, und Daniel Hoyer vom George Brown College in Toronto durchsuchte die Datenbank nach Zeiten und Orten, die den Kriterien der Achsenzeit entsprechen. 2019 veröffentlichten sie ihre Erkenntnisse in dem Buch »Seshat History of the Axial Age«.

Ein Ergebnis der Forscher lautete: Religion und Gesetz wandelten sich in Ägypten und im anatolischen Reich der Hethiter zum Ende des 2. Jahrtausends v. Chr. Also lange vor Jaspers' Achsenzeit. »Die Daten zeigen, dass ›axiale‹ Merkmale wiederholt auftraten«, erklärt Hoyer in einer Pressemitteilung. »Dies geschah in vielen Teilen der Welt und in ihrem eigenen Tempo, in einigen Fällen viel früher als 800, in anderen viel später als 200 v. Chr.« Angetrieben hat diese Entwicklungen, so vermutet Hoyer, dass die Gesellschaften zunehmend komplexer geworden waren.

Jaspers' These widerspricht also nicht nur den bekannten historischen Fakten, sondern der Philosoph klammerte auch eigentlich passende Kulturen aus. Damit war das Vorhaben, eine inklusive und nicht eurozentrische Perspektive auf die Geschichte zu gewinnen, bereits in der Theorie gescheitert. »Der von Jaspers ausdrücklich abgelehnte ›europäische Hochmut‹ ist bei seinem Projekt, alle Kulturen und Gesellschaften nach einem einzigen Rationalitätsmaßstab zu bewerten, offenkundig am Werk«, urteilt die Kulturwissenschaftlerin Aleida Assmann in einem Sammelband zur Achsenzeit aus dem Jahr 1992. Letztlich wollte Jaspers Gemeinsamkeiten finden. Dafür blendete er aber kulturelle Besonderheiten aus. »Der Wunsch nach einem Königsweg zum menschlichen Kern hat zur Missachtung, wenn nicht Verabscheuung von Traditionen und Umweltbedingungen geführt«, schreibt Aleida Assmann.