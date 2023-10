Aufmerksamkeitsstörung: Übersehene Mädchen

Sie beteiligte sich nicht mehr am Unterricht, da sie nicht sicher war, die richtige Antwort zu geben. Außerdem litt sie, weil sie meinte, ihre Mitschüler würden sie nicht mögen. Ihre sozialen Ängste verstärkten ihr Bedürfnis, das Haus nicht mehr zu verlassen. Während der Corona-Pandemie erfasste sie dann die Furcht, ihre Eltern oder sie selbst könnten erkranken. Deshalb verbrachte sie den größten Teil der Zeit in ihrem Zimmer und nahm nach dem Lockdown bloß widerwillig am Unterricht teil. Als Tina nur noch gemeinsam mit ihrer Mutter aus dem Haus ging, stellte diese ihre Tochter in meiner Praxis vor. Neben der Diagnose einer Angststörung mit sozialen Ängsten stellte sich heraus, dass Tina schon seit ihrer Kindheit Symptome einer ADHS vom unaufmerksamen Typ hatte.

Ängste gehören zu den typischen Begleiterkrankungen bei Mädchen mit ADHS. Bei Jungen findet man dafür häufiger Auffälligkeiten aus dem Bereich der externalisierenden Störungen: Aggressionen, oppositionelles sowie Risikoverhalten mit Sucht und erhöhter Unfallgefahr. Außerdem neigen sie mehr zum Regelbrechen. Kurz gesagt: Sie fallen auf. Weibliche Betroffene hingegen kämpfen eher mit internalisierenden Störungen wie Depressionen und sozialem Rückzug, und sie tendieren zu Somatisierungen mit chronischen Kopf- und Bauchschmerzen.

Body-Mass-Index Der BMI berechnet sich aus dem Gewicht in Kilogramm geteilt durch die Größe in Metern zum Quadrat. Laut der WHO gelten junge Erwachsene mit einem BMI unter 18,5 als untergewichtig, ab 25 als übergewichtig und ab 30 als stark übergewichtig.

Mitunter leiden die Patientinnen selbst und die ganze Familie an ihren Stimmungsschwankungen. An Stelle einer ADHS erhalten viele von ihnen die Diagnose einer emotionalen Störung mit emotionaler Dysregulation. So war es auch bei Mia. Die Eltern erzählten mir, sie sei wie eine »tickende Zeitbombe«: Aus oft nicht erkennbarem Anlass bekomme sie einen Wutanfall oder breche in Tränen aus. Infolge mangelnder Impulskontrolle leiden vor allem Mädchen ab der Pubertät unter Essstörungen mit impulsivem Essverhalten und fehlendem Sättigungsgefühl. Im Erwachsenenalter fallen rund 40 Prozent der Frauen mit ADHS durch starkes Übergewicht (Adipositas) auf im Vergleich zu gut 15 Prozent der Nichtbetroffenen, wie Patricia Porter von der University of California in Berkeley 2022 zeigte. Das Team hatte mehr als 200 Probandinnen mit und ohne Diagnose über 16 Jahre lang begleitet.

Sexualhormone am Werk

Warum sich die Symptome zwischen den Geschlechtern so stark unterscheiden, ist nicht klar. Möglicherweise spielen Sexualhormone eine Rolle. Eine Gruppe um Oliver Schultheiss von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg demonstrierte 2011 mit einem computerbasierten Glücksspiel und anhand von Speichelproben, dass Testosteron Impulsivität und risikofreudiges Verhalten fördert. Östrogene wiederum beeinflussen sowohl die Dopaminfreisetzung im Gehirn als auch die exekutiven Funktionen. Im klinischen Alltag fallen immer wieder prä- und postmenstruelle Leistungs- und Verhaltensschwankungen bei Mädchen und Frauen auf. Begleiterkrankungen wie internalisierende Störungen unterliegen ebenso der Wirkung von Hormonen.

So geht ein frühes Einsetzen der ersten Regelblutung mit einem erhöhten Depressionsrisiko einher, wie Jane Mendle von der Cornell University in New York 2018 bei fast 8000 jungen Probandinnen feststellte. Die Basalganglien – Regionen im Zwischenhirn, die unter anderem für die Handlungssteuerung von Bedeutung sind – sind nur bei Jungen mit ADHS verkleinert, was womöglich die motorische Impulskontrolle beeinträchtigt. Im Großen und Ganzen ist die klinische Bedeutung solcher anatomischen Unterschiede jedoch noch unklar.

Das Zappelphilipp-Syndrom Was genau bedeutet ADHS? Was sind die Symptome und was weiß man bisher über mögliche Ursachen? Hier bekommen Sie einen kurzen Überblick.

Verbreitung Die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) ist eine häufige Entwicklungsstörung. Man nimmt an, dass etwa fünf bis sieben Prozent der Kinder und Jugendlichen weltweit davon betroffen sind. Sie haben Defizite in hauptsächlich drei Bereichen: Aufmerksamkeit, Exekutivfunktionen und Motivation. Begleiterkrankungen wie oppositionelles Verhalten, Autismus-Spektrum-Störungen, Tics, Ängste und Depressionen erschweren die Diagnose und die Behandlung.

Symptome Nach dem Diagnostischen und Statistischen Manual Psychischer Störungen (aktuell: DSM-5) sind die primären Symptome der ADHS Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und impulsives Verhalten, die nicht dem Entwicklungsstand des Kindes entsprechen und es in seinem Alltag beeinträchtigen. Es gibt drei Subtypen: vorwiegend unaufmerksam, hyperaktiv-impulsiv oder gemischt. Vom unaufmerksamen Typ Betroffenen fällt es etwa schwer, ihre Arbeit zu organisieren oder Anweisungen zu befolgen; sie sind leicht ablenkbar und vergesslich.

Diagnostik Bislang gibt es keine diagnostischen Biomarker; daher stützt sich die Diagnose hauptsächlich auf ein umfassendes klinisches Interview und eine Verhaltensbeobachtung des Patienten oder der Patientin, zusätzlich in Interaktion mit Familienmitgliedern.

Dopamin-Defizit-Hypothese © Yousun Koh (Ausschnitt) So wirkt Methylphenidat | Neurone entlassen den Botenstoff, der dann von der nachgeschalteten Zelle über Rezeptoren wahrgenommen wird. Das ausschüttende Neuron nimmt ihn danach mithilfe des Dopamintransporters wieder auf; die Reizung der Nachbarzelle endet. Das Medikament blockiert den Rücktransport und bewirkt, dass Dopamin länger an den Kontaktstellen bleibt. Damit eine ADHS entsteht, müssen psychosoziale und genetische Faktoren zusammenwirken. Genveränderungen betreffen am deutlichsten Dopamin und Noradrenalin, beide Botenstoffe stehen dem Gehirn nicht in ausreichender Menge zur Verfügung. Als Konsequenz können Hirnregionen, die für Konzentration, Wahrnehmung und Impulskontrolle zuständig sind, Informationen nur ungenügend verarbeiten. Die Dopamindefizit-Hypothese wird dadurch gestützt, dass Methylphenidat, ein Dopamin-Wiederaufnahmehemmer, bei ADHS gut wirkt.

Veränderungen im Gehirn © Yousun Koh (Ausschnitt) Bei ADHS veränderte Hirnregionen | Das anteriore Zingulum (ACC), der präfrontale Kortex, der Scheitellappen, das Striatum (Basalganglien) und das Kleinhirn gehören zu neuronalen Netzwerken im Gehirn, die Kognition und Aufmerksamkeit steuern. Bei ADHS sind diese Regionen oft anatomisch und funktionell verändert. Bei Menschen mit ADHS finden sich anatomische und funktionelle Auffälligkeiten in bestimmten Regelkreisen, die daran beteiligt sind, Motivation, Emotion, Aufmerksamkeit, Kognition und Bewegungsverhalten zu steuern. Auf Grund der Stoffwechsel- und Funktionsstörungen im Gehirn können die Betroffenen sich nur schwer konzentrieren und selbst regulieren.

Mia und ihre Eltern reagierten auf die Diagnose ADHS mit großer Erleichterung. Endlich hatten sie eine Erklärung für das »Anderssein« ihrer Tochter und fühlten sich von ihrer vermeintlichen Schuld befreit. Vor allem hatte Mia jetzt nicht mehr den Eindruck zu versagen, weil sie sich nicht ausreichend anstrenge. Gemäß den Leitlinien verschrieb ich psychoedukative Maßnahmen, mit deren Hilfe Betroffene lernen, ihre Probleme besser zu verstehen und mit ihnen umzugehen. Darüber hinaus empfahl ich die Einnahme von Methylphenidat, welches bei moderaten bis schweren Fällen von ADHS zum Einsatz kommt. Es wirkt als Dopamin-Wiederaufnahmehemmer (siehe »Das Zappelphilipp-Syndrom«), erhöht aber zusätzlich noch die Konzentration von Noradrenalin im Gehirn. Auf diese Weise wirkt die Substanz konzentrationsfördernd und antriebssteigernd. Zu den möglichen Nebenwirkungen zählen Einschlafstörungen, Appetitlosigkeit und Übelkeit.