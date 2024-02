Affirmationen: Die Macht der Selbstbestätigung

In Form einer Wertbestätigung kann Selbstaffirmation womöglich sogar die Auswirkungen sozialer Ungleichheit abmildern, die etwa auf Grund von Diskriminierung entstehen. Darauf liefert eine Studie Hinweise, die Cohen und Sherman gemeinsam mit ihrem Team an drei Schulen in den USA durchführten. Die Schulen befanden sich zwar in Vierteln der Mittelschicht, ein Großteil der Schüler und Schülerinnen, die einer Minderheit angehörten, stammte jedoch aus sozioökonomisch benachteiligten Familien. Die Schüler mit afroamerikanischem und lateinamerikanischem Hintergrund, die an dem Feldversuch teilnahmen, wurden per Zufall einer von zwei Gruppen zugeteilt: Die eine Gruppe absolvierte zwei- bis fünfmal im Lauf eines Schuljahres – oft kurz vor Klassenarbeiten – verschiedene Übungen zur Wertbestätigung. Dazu sollten die Versuchspersonen beispielsweise ihre zwei oder drei wichtigsten Werte angeben und in einem Essay begründen, warum diese ihnen so viel bedeuten. Die übrigen Teilnehmer führten keine Selbstaffirmation durch und fungierten als Kontrollgruppe. Eine anschließende Analyse der Schulnoten der Probanden offenbarte, dass sich die Mitglieder der Selbstaffirmationsgruppe in den folgenden ein bis drei Jahren besser entwickelten: So halbierte sich etwa der Prozentsatz afroamerikanischer Schülerinnen und Schüler, die im ersten Semester des Kurses, in dem die Intervention stattfand, eine Vier oder eine Sechs erhielten. Da die Intervention nur mit Schülern und Schülerinnen ethnischer Minderheiten durchgeführt wurde, half sie zudem, den Leistungsabstand zu den übrigens Schülern zu verringern, an einer der teilnehmenden Schulen um 30 Prozent und an einer anderen um 20 Prozent. Selbst zwei Jahre nach Abschluss der Studie war der Effekt noch messbar.

Mitglieder marginalisierter Gruppen müssen immer damit rechnen, dass ihre Mitmenschen ihnen mit negativen Stereotypen begegnen, sie womöglich sogar rassistisch abwerten. »Für einen afroamerikanischen oder lateinamerikanischen Schüler kann die Aussicht, als intellektuell beschränkt abgestempelt zu werden, das Klassenzimmer bedrohlicher wirken lassen«, erklären die Studienautoren den Effekt. Sich andere, positive Eigenschaften vor Augen zu führen, scheint diese Bedrohung abzupuffern. Etwas Ähnliches lasse sich manchmal auch bei Menschen beobachten, die Erfahrungen mit Mobbing machen mussten, berichtet die Verhaltenstherapeutin Demiran: »Zu verstehen, dass man trotz der erlebten Ausgrenzung oder Hänselei wertvoll ist, kann Betroffenen helfen, mit der Situation umzugehen und dafür sorgen, dass sie die negativen Erfahrungen oder Zuschreibungen nicht in ihr Selbstbild integrieren.« Die strukturellen Probleme, auf denen Rassismus und Mobbing fußen, beseitigen Selbstaffirmationen allerdings natürlich nicht.

Manchmal kann Selbstaffirmation zudem auch unerwünschte Nebeneffekte haben oder genau das Gegenteil von dem bewirken, was man eigentlich mit ihr bezweckt. Das zeigt etwa ein Experiment, das ein Team um die kanadische Psychologin Joanne Wood bereits im Jahr 2009 durchführte. Wood und ihre Kollegen rekrutierten 68 Studierende, von denen die Hälfte den in Selbsthilfebüchern beliebten Satz »Ich bin ein liebenswerter Mensch« vier Minuten lang wiederholen sollte. Die anderen schrieben in der gleichen Zeit lediglich ihre Gedanken und Gefühle nieder. Anschließend erfassten sie die Stimmung der Teilnehmer. Dabei zeigte sich, dass nur Personen mit einem hohen Selbstwertgefühl in geringem Maß von der Intervention profitierten. Teilnehmende mit einem geringen Selbstwertgefühl fühlten sich nach dem Wiederholen des positiven Satzes hingegen schlechter als zuvor.

Auf den richtigen Satz kommt es an

Die Erklärung der Forscher: Sätze wie »Ich bin ein liebenswerter Mensch« könnten bei jemandem mit niedrigem Selbstwert dazu führen, dass er in Gedanken in Widerrede geht und sofort Gegenbeispiele dafür sucht, warum die Aussage doch nicht auf ihn zutrifft. Das erklärt vielleicht auch, weshalb manche Menschen mit Selbstaffirmation eher negative Erfahrungen machen. »Ich habe eine Menge Bücher über positives Denken gelesen. Doch jedes Mal, wenn ich versucht habe, die Methoden anzuwenden, habe ich mich nur noch unsicherer und ängstlicher gefühlt als zuvor«, schrieb zum Beispiel eine Krankenschwester aus den Niederlanden Wood, wie die Psychologin im Nachgang in einer Onlinekolumne berichtete. Der Mutter eines Kindes mit Behinderung erging es ähnlich: »Wenn ich in Büchern nach Ratschlägen suchte, waren sie immer superpositiv und spiegelten nicht einmal ansatzweise meine Erfahrungen wider. Am Ende fühlte ich mich eher schlechter als inspiriert«, schrieb sie. Für die beiden Frauen waren Woods Experimente anscheinend eine ziemliche Erleichterung. Endlich wussten sie, was los war: Sie hatten nichts falsch gemacht; die positiven Selbstbestärkungen waren bloß nicht das Richtige für sie.