Agroforst: Die Renaissance der Ackerbäume

»Wer ernsthaft etwas für die Biodiversität und den Klimaschutz in der Landschaft tun will, der muss die Landwirte hinter dem Ofen hervorlocken«, sagt Rico Hübner. Und dazu brauche es bessere finanzielle Anreize. Die gesellschaftlich relevanten Leistungen – die Vorteile für Natur, Landschaft und Tierwohl – »werden schlichtweg nicht oder zu wenig in unserer Wirtschaftsweise eingepreist«, argumentierte er in einem Artikel im »Kritischen Agrarbericht 2021«.

Sechs Euro für den Hektar

Der Agroforstexperte beobachtet eine hohe gesellschaftliche Bereitschaft zum Wandel in der Landwirtschaft. Die junge Hofgemeinschaft Lebensberg im pfälzischen Obermoschel zum Beispiel konnte mit Hilfe von mehr als 1000 Unterstützerinnen und Unterstützern in einer vierwöchigen Crowdfunding-Kampagne Ende 2020 mehr als 200 000 Euro einsammeln. Geld, mit dem innerhalb eines einzigen Winters rund 30 000 Bäume und Sträucher gepflanzt wurden.

Politisch aber manifestiert sich ein Wille zum Umbau noch kaum, zumindest nicht in finanzieller Hinsicht. Zwar beschloss der Bundestag Anfang 2021 mit großer Mehrheit, die Agroforstwirtschaft besser unterstützen zu wollen. Die Förderregeln, auf die sich der Bundesrat dann im Dezember 2021 einigte, blieben jedoch weit hinter den Forderungen von Verbänden wie dem DeFAF zurück. Die Ausgestaltung der Agroforstförderung sei völlig unzureichend, sagt Daniel Fischer, Agroforstbeauftragter der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) in Mitteldeutschland.

Immerhin hat der Bundesrat mit seinem Beschluss den Weg von der reinen Flächenförderung hin zur verstärkten Förderung gemeinwohlorientierter Leistungen eingeschlagen. Die konkreten Zahlungen allerdings sind minimal: Jährlich 60 Euro zusätzliche Förderung pro Hektar Gehölzfläche soll es ab 2023 für ein Agroforstsystem geben. Bei einer zu zehn Prozent mit Bäumen bestandenen Fläche erhält der Betrieb dann also sechs Euro pro Hektar, das macht bei einem durchschnittlich großen Betrieb knapp 400 Euro im Jahr. So könnten weder die Gewinneinbußen durch den Verlust an bestellbarer Fläche noch die Bewirtschaftungskosten oder der Pflegeaufwand ausgeglichen werden, sagt Fischer.

Blühende Landschaften Lange Zeit säumten Obstbäume die Feldwege, und ausgedehnte Streuobstwiesen mit locker (»verstreut«) stehenden, hochstämmigen Bäumen umgaben die Dörfer. Viele wurden Ende des 18. beziehungsweise im Lauf des 19. Jahrhunderts zunächst als Obstbaumäcker angelegt, auf denen Getreide oder andere Feldfrüchte wuchsen. Erst später wandelte man die Äcker in Wiesen oder Weiden um und erntete neben Obst nun Gräser und Kräuter für das Vieh. Noch bis in die 1940er Jahre galten Streuobstwiesen als unverzichtbarer Bestandteil der Nahrungsmittelversorgung. Danach forcierte auch die Politik den Fokus auf Ertragsoptimierung und reduzierten Arbeitsaufwand, wie es sich am Emser Beschluss des Bundeslandwirtschaftsministeriums vom 15. Oktober 1953 ablesen lässt: »Für Hoch- und Halbstämme wird kein Platz mehr sein. Streuobstanbau, Straßenanbau und Mischkultur sind zu verwerfen.« Bäume und Hecken waren bei der maschinellen Bewirtschaftung ohnehin im Weg. Weil Streuobstwiesen meist direkt um die Dörfer angelegt worden waren, fielen und fallen sie auch heute noch Neubau- oder Industriegebieten zum Opfer. Der NABU schätzt, dass die Streuobstbestände in Deutschland seit 1950 um 80 Prozent geschrumpft sind. Damit ist auch ein kostbarer genetischer Schatz bedroht. Allein in Deutschland gibt es etwa 2700 Apfel-, 800 Birnen-, 400 Kirsch- und 400 Pflaumensorten. Die Sortenvielfalt bietet nicht nur eine große Palette an Aromen, sondern erlaubt es auch fast überall Obst zu ernten, vom hohen Norden Deutschlands bis in die Hochlagen der Mittelgebirge. Im intensiven Obstbau konzentriert man sich dagegen auf relativ wenige Sorten in Gunstlagen. Importware macht besonders frühe, späte oder lang lagerbare heimische Apfelsorten obsolet. So hängt die Erhaltung des Sortenschatzes weitgehend an den hochstämmigen Streuobstwiesen.

Rico Hübner vergleicht die Situation mit den Anfängen des ökologischen Landbaus. Damals sei es lange zäh gewesen, bis die Betriebe gemerkt hätten, dass es nicht nur funktioniere, sondern dass es auch einen Markt für Bioprodukte gebe. Eine großzügige Förderung könne helfen, diese Anfangsphase bei der Agroforstwirtschaft schneller zu überwinden. Einen Engpass gebe es aber bei den Baumschulen, die bislang nicht ausreichend Material für den steigenden landwirtschaftlichen Bedarf produzierten.

EU-weit ist fast jeder zehnte Hektar Landwirtschaftsfläche ein Agroforstsystem

Lebendige Agroforstsysteme gibt es heutzutage vor allem im Südwesten der Iberischen Halbinsel, im Süden Frankreichs, auf Sardinien und in Teilen von Italien, Griechenland, Bulgarien und Rumänien. Da tummeln sich die Iberischen Schweine unter Eichen, Lavendel und Getreide gedeihen zwischen Walnussbäumen, und Schafe weiden in Olivenhainen. Knapp neun Prozent der Landwirtschaftsfläche in der EU werden in Agroforstsystemen bewirtschaftet.