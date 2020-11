Arecibo: Astronomen beklagen Ende des legendären Teleskops

Exklusive Übersetzung aus

Eines der berühmtesten Teleskope der Astronomie stellt den Betrieb für immer ein. Techniker finden keine sichere Möglichkeit, das 305 Meter messende Radioteleskop von Arecibo in Puerto Rico zu reparieren. Binnen weniger Monate, im August und November, waren zwei die Struktur tragende Kabel plötzlich gebrochen. Es ist das Ende eines der produktivsten Teleskope in der Geschichte der Astronomie. Die Fachwelt trauert.

»Ich weiß nicht, was ich sagen soll«, sagt Robert Kerr, ehemaliger Direktor des Observatoriums. »Es ist einfach unfassbar.« Das im Jahr 1963 gebaute Arecibo-Teleskop war über Jahrzehnte das größte Radioteleskop der Welt. Es ist nicht nur für die aktuelle Forschung wichtig, sondern auch eine geschichtsträchtige Stätte der Astronomie. Von hier sendeten Astronomen 1974 eine interstellare Radiobotschaft an Außerirdische, und 1992 entdeckten Fachleute in Arecibo den ersten Exoplaneten. »Ich bin am Boden zerstört«, sagt der Astrobiologe Abel Mendéz, der mit dem Teleskop arbeitet.

Das Teleskop war an wegweisenden Beobachtungen von erdnahen Asteroiden beteiligt, beobachtete die rätselhaften, als schnelle Radioblitze bezeichneten kosmischen Leuchterscheinungen und untersuchte viele andere Phänomene. Diese Forschungsprojekte sind nun endgültig stillgelegt, auch wenn an einigen kleineren Einrichtungen in Arecibo weiter Wissenschaft betrieben wird.

Die gebrochenen Kabel hatten eine 900 Tonnen schwere Plattform mit Messinstrumenten gehalten, die über der Teleskopschüssel hängt. Ein erstes Kabel, das aus seiner Halterung gerutscht war, zerstörte zunächst nur mehrere Aluminiumpanels nahe am Rand. Der Riss des zweiten Kabels sorgte dann aber für zwei tiefe Kerben im Zentralbereich der Schüssel.