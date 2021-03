Astrophysik: Welche Farbe haben Sterne?

Um es gleich vorwegzunehmen: Die Sonne war noch nie gelb. Ihr scheinbar gelblicher Stich ebenso wie das schöne Rot der Morgen- oder Abenddämmerung sind auf Atmosphäreneffekte zurückzuführen. Direkt nachschauen sollte man trotzdem nicht: Es ist keine gute Idee, mit dem bloßen Auge in die Sonne zu blicken. »Aber manchmal kann man die Sonnenscheibe durch eine nicht zu dünne Wolke sehen, dann wirkt die Wolke wie ein Graufilter. Die Sonne erscheint dann tatsächlich nicht gelblich«, sagt der Physiker Dietrich Zawischa von der Universität Hannover. »In Bezug auf unseren Gesichtssinn ist die Sonne weiß.«

Und welche Farbe hat ein Stern dann? »Ich habe im letzten Jahr einen Artikel gelesen, in dem erwähnt wurde, dass der darin beschriebene Rote Riesenstern gar nicht rot sei, sondern orange«, erzählt der Astrophysiker René Heller vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Göttingen. »Dann habe ich angefangen zu überlegen, wie das bei anderen Sternen ausschaut. Sind Weiße Zwerge wirklich weiß?«

Was Heller beschäftigte, war eine eigentlich einfach erscheinende Frage nach der realen Farbe der Sterne – in Bezug auf die Sonne beispielsweise außerhalb der Erdatmosphäre. Aus Hellers neugieriger Frage, welche Farbe Sterne denn haben, wurde eine größere Recherche und schließlich ein Fachartikel zu genau dieser Frage, der kürzlich erschienen ist.

Farbe hängt von der Oberflächentemperatur ab

Studiert man nun die Abbildung eines sonnenähnlichen Sterns in jenem Fachartikel von Jan-Vincent Harre und René Heller, dann erscheint er trotzdem nicht weiß. Sondern irgendwie ein bisschen orange. Was geht da vor? Einfach erscheint die Frage nach der Farbe, weil die Farbe eines Sterns lediglich von seiner Oberflächentemperatur abhängen sollte. Sterne werden nämlich gerne als fast perfekte Schwarzkörperstrahler betrachtet.

»Allgemein gilt, dass ein Körper umso stärker abstrahlt, je stärker er Licht absorbiert«, sagt Dietrich Zawischa. Daraus folgt, dass ein schwarzer Körper am hellsten glüht. Daher kommt der Name Schwarzkörperstrahlung. Und warum werden auch Sterne als Schwarzkörperstrahler bezeichnet? »Die Meinung ist, dass Strahlung, die auf so einen Gasball trifft, tief in ihn eindringt und kaum reflektiert wird, oder, umgekehrt, der Gasball so riesig ist, dass das bisschen Abstrahlung gegenüber der im Volumen vorhandenen Strahlungsmenge vernachlässigbar ist«, erklärt Zawischa.

Ein Schwarzkörperstrahler sendet Licht in allen Wellenlängen aus. Die Form seines Spektrums – also die Verteilung, wie viel Licht er in jeder einzelnen Wellenlänge aussendet – wird dabei von der Temperatur bestimmt. Je heißer der Stern, desto mehr verschiebt sich das Maximum dieses Spektrums hin zu kürzeren Wellenlängen.