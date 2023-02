Ausgestorbener Vogel: Der Dodo soll von den Toten auferstehen

Theoretisch wäre es denkbar, eine Spezies dadurch wiederzubeleben, dass man erhaltene DNA klont. In der Praxis ist das jedoch nicht möglich, weil das Erbgut nach so langer Zeit zu stark degradiert ist. Darum zielen die meisten Projekte darauf ab, das Genom einer nah verwandten Spezies so abzuwandeln, dass eine Art Doppelgänger des ausgestorbenen Tiers entsteht. Das künstlich veränderte Genom würde man anschließend in eine Eizelle dieser verwandten Art einpflanzen, aus der sich dann das fertige Tier entwickelt. Dabei muss sichergestellt werden, dass die Trächtigkeit beziehungsweise das Heranreifen im Ei erfolgreich verläuft, dass das Tier lebendig auf die Welt kommt, dass geeignete Ersatzeltern zur Verfügung stehen, dass es passend ernährt wird und dass es in einer geeigneten Umgebung aufwächst.

© Robert Thorley / Getty Images / iStock (Ausschnitt) Kragentaube | Die Kragen- oder Nikobarentaube ist der nächste noch lebende Verwandte des Dodos und deutlich kleiner als dieser.

Colossal Biosciences versucht, all diese Probleme auf einmal zu lösen. »Wir sind zwar noch lange nicht so weit, Embryonen in Leihmütter einzupflanzen«, sagt Mitgründer Lamm. Trotzdem arbeite bereits ein Team des Unternehmens an der Klonierungsmethode, die für diesen Prozess erforderlich ist. Andere Teams sind aktiv in den Bereichen Bioinformatik, des Zell-Engineering, der Reprogrammierung von Stammzellen, der Embryologie, des Protein-Engineerings und der Tierhaltung, um nur einige zu nennen.

Vögel lassen sich (noch) nicht klonen

Mit einem speziellen Problem dabei kämpft die gesamte Vogelgenomik. Säugetiere kann man »zurückholen«, wenn man ein Verfahren nutzt wie damals bei Klonschaf Dolly. Vögel aber, sagt Shapiro, »können wir nicht klonen«. Dazu würde man Zugriff auf eine Eizelle benötigen, die zwar befruchtungsfähig ist, aber noch nicht befruchtet wurde. Was laut Shapiro bei Vögeln noch nicht möglich ist, zumindest nicht »zum gleichen Entwicklungszeitpunkt wie bei einem Säugetier«. Colossal Biosciences erforscht darum ein Verfahren, mit dem man aus Vogeleiern so genannte Urkeimzellen gewinnen kann, aus denen sich reife Eizellen entwickeln. Wenn das Verfahren funktioniert, könnten solche Zellen von Tauben dergestalt manipuliert werden, dass sie schließlich zu einem dodoähnlichen Vogel heranreifen. Letztendlich müsste man dazu aber den Umweg über eine genveränderte Taube gehen, die so groß ist wie ein Dodo – damit die Größe der Eier einheitlich bleibt, sagt Shapiro.

Während der erste Abschnitt der Genmanipulation bei Vögeln schwieriger ist als bei Säugetieren, sollte der zweite einfacher sein, »weil alles im Ei stattfindet«, erklärt Shapiro. Wie ein gentechnisch verändertes Säugetier in der Gebärmutter mit der Wirtsart interagiert, sei nämlich noch überhaupt nicht klar.