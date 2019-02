Wetter: Frühling schon im Februar

Es ist noch nicht lange her, da ließ eine satte Nordströmung die Alpen unter einer dicken Schneehaube verschwinden. In Österreich und in Oberbayern fiel so viel Schnee wie seit vielen Jahren nicht mehr, während sich das Flachland mit Graupelschauern und Schneematsch begnügen musste. Nun ist der Kernwinter fast am Ende, aber eine richtige Kälteperiode mit Schnee und Eis wollte sich in den Niederungen bislang nicht einstellen. Kommt da noch was?

Vorerst nicht. Stattdessen kündigt sich in den kommenden Tagen eine Warmphase an. »Es wird ungewöhnlich warm für die Jahreszeit«, sagt Martin Jonas vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach. Der Grund ist das kräftige Hochdruckgebiet »Dorit«, das sich in dieser Woche über Mitteleuropa ausbreitet. Von Frankreich zieht es über Deutschland nach Ungarn und löst eine südwestliche Strömung über weiten Teilen Europas aus. Zum Wochenende wird es dadurch fast frühlingshaft warm. Im Westen und Südwesten werden voraussichtlich 15 Grad Celsius erreicht, prophezeit Martin Jonas. Im Windschatten der Gebirge vielleicht sogar noch ein paar Grad mehr.

Die Wetterlage, die sich hinter diesem frühen Frühling verbirgt, bezeichnen Meteorologen als Omegalage. Sie heißt so, weil die Anordnung der Druckgebiete dem griechischen Buchstaben ähnelt: mit einem Hoch in der Mitte, flankiert von zwei Tiefs. Eine Omegalage gilt als sehr beständig, sie blockiert die feuchten Westwinde vom Atlantik und sorgt in der Regel für viel Sonnenschein und wenig Wind. Und so wird es auch in dieser Woche kommen: Der halbe Kontinent gerät unter eine Wärmeblase, in einem großen Streifen von Ostengland bis ins Baltikum wird es außergewöhnlich mild. Verbreitet wird es dadurch um zehn Grad wärmer als normal, teilweise liegen die Abweichungen sogar bei mehr als 15 Grad Celsius. Oder anders formuliert: Es wird Frühling im Februar.

Gekommen, um zu bleiben?

Eine frühe Wärmeperiode kommt von Jahr zu Jahr vor, sie ist nicht so selten, wie man annehmen könnte. Mitte Februar steht die Sonne schon hoch genug, um die Luft tagsüber kräftig zu erwärmen. Außergewöhnlich ist in diesem Jahr allenfalls die Ausdehnung und Intensität der Wärme, sofern die Höchstwerte am Wochenende und danach tatsächlich Wirklichkeit werden. Denn wie lange der frühe Frühling anhält, ist noch unsicher. Icon, das hauseigene Modell des Deutschen Wetterdienstes, rechnet jedenfalls eine längere Phase. »Bis weit in die kommende Woche hinein bleibt das Hoch demnach bestehen«, sagt Meteorologe Martin Jonas, ohne allerdings zu verschweigen, dass die Konkurrenzmodelle durchaus kühlere Varianten berechnen, vor allem für den Osten und Südosten. Erfahrungsgemäß lässt sich ein so kräftiges Hoch aber nicht so leicht vertreiben.