Beobachtungstipp: Himmlische Begegnungen des Mondes

Ein handliches Fernglas eignet sich wegen seines großen Gesichtsfelds ideal, um zu verfolgen, wie sich unser Mond interessanten Objekten am Sternhimmel nähert. In diesem Monat gibt es gleich drei bemerkenswerte Konstellationen. In einer freihändig gut zu haltenden kleinen 6×30-Prismen­optik nehmen sich diese Begegnungen besonders gut aus.

So bildet am Morgen des 9. Januar 2024 die sehr schmale, abnehmende Mondsichel ein rechtwinkliges Dreieck mit Merkur und Venus: Merkur befindet sich rund neun Grad östlich, Venus neun Grad nördlich des Mondes. Kurz nach 7 Uhr MEZ ist die beste Zeit, mit Venus als leicht sichtbarem Anhaltspunkt, nach der sehr tief stehenden, dünnen Mondsichel und nach Merkur zu suchen (siehe »Dreieck am Morgen­himmel«). Je nach Dichte des Horizontdunstes sind die Objekte vielleicht nur im Fernglas zu sehen.

© SuW-Grafik (Ausschnitt) Dreieck am Morgenhimmel | Am südöstlichen Morgenhimmel des 9. Januar 2024 ab etwa 07:00 Uhr MEZ zeigt sich ein neun Grad großes Dreieck, bestehend aus der sehr schmalen Mondsichel und den inneren Planeten Merkur und Venus.

Am 18. Januar ist der Mond bereits ein wenig über seine zunehmende Halbmondphase hinausgewachsen. Wir finden ihn gegen 21 Uhr MEZ hoch im Südwesten, zwei Grad nordwestlich von Jupiter (–2,5 mag). Ein gut abgestütztes Fernglas zeigt dann die Mondkrater und die Jupitermonde.