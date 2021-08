Beobachtungstipps: Zwei auf einen Streich

Laden... © SuW-Grafik (Ausschnitt) Mond und Gasriesen | Von 20. bis 22. August durchwandert der Erdtrabant die von Jupiter und Saturn geschmückte Szenerie in den Tierkreissternbildern Steinbock und Wassermann.

Saturn erreicht seine Oppositionsstellung am 2. August. Der Ringplanet befindet sich im Sternbild Steinbock und kulminiert in einer Höhe von etwa 21,5 Grad, wobei der Kulminationszeitpunkt zum Monatsbeginn wegen der Sommerzeit auf etwa 01:25 Uhr fällt. Saturn erreicht eine maximale scheinbare Helligkeit von 0,18 mag, das ist deutlich weniger als der etwa 19 Grad östlich stehende Jupiter. Teleskopbeobachter können sich an der 18,6 Bogensekunden großen Planetenscheibchen und dem 43,5 Bogensekunden durchmessenden, weit geöffneten Ringsystem erfreuen. Im Amateurteleskop sind normalerweise nur der äußere A-Ring und der breitere, innere B-Ring zu sehen, die von der rund 5000 Kilometer breiten Cassinischen Teilung getrennt werden. Die Cassini-Teilung ist am besten im Bereich der Ansen, also östlich und westlich des Planeten zu sehen. In größeren Teleskopen kann man bei ruhiger Luft versuchen, noch den feinen C-Ring als Aufhellung innerhalb des B-Rings oder als leichte Abdunklung vor der Planetenscheibe zu erkennen. Auch mehrere Monde sind in der Umgebung des Saturns sichtbar, von denen Titan mit knapp 9 mag der hellste ist. Der Mond passiert Saturn in der Nacht vom 20. auf den 21. August gut vier Grad südlich (siehe »Mond und Gasriesen«).

Uranus kommt am 20. August im Sternbild Widder zum Stillstand und setzt damit zu seiner Oppositionsschleife an. der 5,7 mag helle Planet geht am 1. August um 00:07 Uhr MESZ auf. Am 31. erscheint er bereits zwei Stunden früher, um 22:06 Uhr. In mondlosen Nächten kann man Uranus bereits mit bloßem Auge als schwaches Sternchen ausmachen: Er steht etwa im Mittelpunkt eines ausgedehnten Dreiecks, das von den Sternen Hamal (Alpha Arietis), Menkar (Alpha Ceti) sowie dem Sternhaufen der Plejaden aufgespannt wird. Ein Fernrohr zeigt den Planeten als 3,6 Bogensekunden großes, blassgrünes Scheibchen.

Neptun nähert sich seiner Oppositionsstellung, die er am 14. September erreichen wird. Er bewegt sich rückläufig (westwärts) durch das Sternbild Wassermann und befindet sich in einer an hellen Sternen armen Gegend, etwa 4,5 Grad nordöstlich des 4,2 mag hellen Phi Aquarii. Mit 7,8 mag ist Neptun nur mit optischen Hilfsmitteln zu sehen.