Interaktive Planetengrafik: Action im Sonnensystem

Acht Planeten und der Zwergplanet Pluto kreisen um die Sonne. An manchen Tagen stehen sie in besonderer Position zueinander. Von der Erde aus sind dann Verfinsterungen, Oppositionen oder Konjunktionen zu beobachten.

Die letzte Sonnenfinsternis? Ereignete sich am 10. Juni 2021. Die nächste Mondfinsternis? Wird eine partielle am 19. November 2021 sein. Zu diesen und weiteren Ereignissen können Sie gezielt springen oder sich den täglichen Stand der Himmelskörper vom Jahr 1609 bis ins Jahr 2100 anschauen. Alternativ nutzen Sie den Regler oder die Datumsanzeige, um von heute in die Vergangenheit oder Zukunft zu blicken.

Tipp: Ihre Wunschkonstellationen lassen sich als GIF herunterladen und teilen. Damit die Planetenbewegungen gut nachzuvollziehen sind, beginnt das jeweilige GIF 80 Tage vor dem ausgewählten Datum.