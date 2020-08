Verdunkelter Stern: Beteigeuze spuckte heißes Plasma

Anfang des Jahres spekulierten manche Astronomen über ein Jahrhundertereignis: Würde der Riesenstern Beteigeuze im Sternbild Orion bald in einer Supernova explodieren? Denn der nur 725 Lichtjahre entfernte, sehr helle Stern hatte sich im Herbst 2019 allmählich verdunkelt. Im April 2020 erstrahlte er dann wieder in alter Stärke. Es würde also keine Supernova geben, doch was hatte dann dafür gesorgt, dass zwei Drittel des Roten Riesen von der Bildfläche verschwanden? Astronomen haben nun Aufnahmen des NASA-Weltraumteleskops Hubble ausgewertet und festgestellt: Beteigeuze hatte offenbar sehr heißes Plasma ins All ausgestoßen, das abkühlte, dabei dunklen Staub produzierte und somit den Stern zu Teilen verdeckte. Dies berichten Forscher um Andrea K. Dupree vom Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics in Cambridge, Massachusetts, und Klaus Strassmeier vom Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam im »Astrophysical Journal«.

Mit Hilfe des Weltraumteleskops Hubble hatten die Forscher den Stern bereits seit Januar 2019 beobachtet. Genauer gesagt, sie zeichneten auf, was sich um den Roten Riesen im Wellenlängenbereich des UV-Lichts abspielte: Zwischen September und November 2019 zogen dichte, heiße Schwaden durch die Atmosphäre des Sterns, die schätzungsweise eine Geschwindigkeit von mehr als 320 000 Kilometer pro Stunde erreichten. »Das Material leuchtete zwei- bis viermal intensiver als die gewöhnliche Helligkeit des Sterns«, sagt Dupree gemäß einer Presseaussendung der NASA. Einen Monat nach dieser Beobachtung habe der Stern begonnen sich abzudunkeln. »Wir gehen davon aus, dass die dunkle Wolke aus dem von Hubble dokumentierten Gasausstoß hervorging.«