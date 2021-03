Manipulation: Wie wir Betrügern auf den Leim gehen

Ich dachte immer, mich würde es nicht erwischen. Dann wurde ich eines Besseren belehrt. Vor gut zwei Jahren war ich in der malaysischen Stadt Georgetown als Rucksacktourist unterwegs. Bei meinen Streifzügen durch die Innenstadt sprach mich eine etwa 40-jährige Frau mit einem kleinen Jungen an der Hand an. Sie sei Schweizerin und hieße Samantha, sagte sie. Vor Kurzem sei ihr Mann gestorben. Jetzt mache sie mit ihrem Kind eine Rundreise quer durch Südostasien, um ihre Trauer zu verarbeiten. Dummerweise hätte der Bankautomat gerade ihre Karte geschluckt. Es war Samstagabend, sie käme erst übermorgen wieder an neues Bargeld, erklärte sie. Ob ich ihr nicht etwas leihen könnte, damit sie bis dahin über die Runden käme? Ich willigte ein, verlangte aber ihre persönlichen Kontaktdaten als Sicherheit. Die schrieb sie mir, ohne zu zögern, auf einen Zettel. Da ich gerade erst angereist war und noch keine lokale SIM-Karte hatte, konnte ich die Handynummer schlecht prüfen. Dennoch gab ich ihr 50 Euro – im besten Glauben, sie am Montag wiederzubekommen.

Als ich später einer Freundin davon erzählte, lachte diese nur und meinte: »Das Geld siehst du nie wieder!« Mich ärgerte das. Ich war mir völlig sicher, dass alles mit rechten Dingen zuging. Das sagte mir mein Bauchgefühl. Selbst als ich später bemerkte, dass ihre angebliche Telefonnummer überhaupt nicht vergeben war, glaubte ich zunächst an einen Zahlendreher. Erst nach einer Google-Suche dämmerte mir: Die Touristin Samantha hatte es nie gegeben. Ich war baff. Warum war ich nur so naiv gewesen? Im Internet stieß ich auf dutzende Berichte von anderen Reisenden, die sich ebenfalls Geld abnehmen ließen. Offenbar trieb die Frau schon seit Jahren ihr Unwesen, ohne je gefasst worden zu sein. Mir ging die Geschichte nicht mehr aus dem Kopf. Wie schaffen es Betrüger nur, so schnell das Vertrauen von Wildfremden zu gewinnen und sie dazu zu bringen, freiwillig ihre Brieftasche zu öffnen?

Selbst Insekten legen falsche Fährten

Zunächst einmal: Täuschung ist älter als die Menschheit selbst. Auch im übrigen Tierreich wird gern getrickst. Insekten »fälschen« manchmal Signale, um Beute anzulocken oder um selbst nicht gefressen werden. Viele Schwebfliegen haben etwa einen schwarz-gelb gefärbten Hinterleib. Sie ähneln Wespen und schlagen so ihre Fressfeinde in die Flucht, ganz ohne Giftstachel. Diese unwillkürlichen Täuschungen werden auch als Mimikry bezeichnet. Höhere Affenarten nutzen wiederum gezielte Strategien, um Rivalen aufs Glatteis führen. Meerkatzen stoßen manchmal einen Warnruf aus, um ihre Artgenossen in die Flucht zu schlagen. Dann machen sie sich ganz allein über das Futter her.

Der Mensch hat das Prinzip der Täuschung dann perfektioniert. »Es wurde schon mehr Geld mit gezücktem Kugelschreiber als mit vorgehaltener Pistole gestohlen«, schreibt der US-Kriminologe Frank Schmalleger. Allein in Deutschland zählt die Polizeiliche Kriminalstatistik über 800 000 Fälle pro Jahr. Mehr als zwei Drittel der Tatverdächtigen sind männlich. Die Schadenssumme addierte sich 2019 auf 1,6 Milliarden Euro, was nur die offiziell gemeldeten Fälle umfasst. Betrügereien nehmen mannigfaltige Formen an und ziehen sich durch alle sozialen Schichten. Nicht immer sind es professionelle Gaunerbanden, die ihre Opfer mit Enkelmaschen und Haustürverkäufen ausnehmen. Auch viele Durchschnittsbürgerinnen und -bürger tricksen gern einmal, etwa bei der Steuererklärung oder der Versicherung.

Dazu kommen spektakuläre Fälle von Großbetrug, die in den vergangenen Jahren immer wieder für Schlagzeilen sorgten: die »Panama Papers« und »Paradise Papers« deckten Steuerdelikte in Milliardenhöhe auf. Der 2020 verurteilte Hochstapler Hendrik Holt erfand ganze Windparks und leimte Energiekonzerne. Beim Wirecard-Skandal ließ sich sogar die Bundeskanzlerin an der Nase herumführen. Und auch in der Coronakrise mangelt es nicht an finsteren Geschäftsideen: Kriminelle verkaufen falsche Schnelltests oder kassieren Soforthilfe für erfundene Firmen.

Doch nicht immer geht es nur ums schnelle Geld. Ruhm und Anerkennung spielen ebenfalls eine Rolle, etwa beim Hochstapler Claas Relotius, der mit seinen erfundenen Reportagen zahlreiche Journalistenpreise gewann.