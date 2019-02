Psychologie: Die Macht der Geschichten

Wir glauben, was wir glauben wollen

Claas Relotius ist ein hervorragender Geschichtenerzähler. Gerade weil er von der Wahrheit abwich, konnte er seine Stories so fesselnd gestalten. Ein Detail fügte sich mühelos ins nächste, jede Nebensächlichkeit trug zum Sound der Reportage bei. Und wie zufällig lief am Ort des Geschehens stets der passende Song im Radio, der die jeweilige Pointe des Artikels unterstrich.

Gute Geschichten entfalten eine Sogwirkung, der wir uns nur schwer entziehen können. Manchmal lassen wir uns nur allzu gern von ihnen einlullen. Immer wieder fallen wir auf Hochstapler herein, wenn wir ihre Geschichte für stimmig halten: In der Fußgängerzone sammeln vermeintlich Gehörlose Geld für wohltätige Zwecke. Spam-Mails gaukeln vor, eine einsame Frau aus Osteuropa suche die Liebe ihres Lebens. Online-Werbebanner preisen »geheime Tricks« an, um über Nacht mit Aktiengeschäften reich zu werden. Und auf Facebook verbreiten sich immer wieder Fake News, die sich eigentlich mit ein paar Klicks mühelos widerlegen ließen. Warum sind wir nur so leichtgläubig?

Forscher befassen sich schon länger mit der Frage, wann wir einen Bericht für bare Münze nehmen – und wann wir Zweifel anmelden. Das hängt offenbar zum einen von relativ objektiven Fakten ab. So bevorzugen wir etwa namentlich genannte Quellen, während anonyme Aussagen uns misstrauisch stimmen. Konkrete Zahlen und Statistiken lassen einen Text ebenfalls plausibler wirken. Daneben spielen aber auch ganz persönliche Überzeugungen und Einstellungen eine große Rolle: Wir glauben nämlich vor allem das, was am besten in unser Weltbild passt.

Kyun Soo Kim und Yorgo Pasadeos von der University of Alabama konnten das nachweisen, indem sie knapp 250 Probanden einen längeren Artikel über die »Pille danach« präsentierten, den es in drei verschiedenen Ausführungen gab. Wer welche Fassung erhielt, wurde vor Beginn des Versuchs ausgelost. Die erste Version des Textes schlug sich auf die Seite der Abtreibungsgegner (»pro-life«), die die Abgabe des Medikaments einschränken wollen. Die zweite Variante unterstützte die liberale Position (»pro-choice«), nach der das Medikament ohne Rezept frei verfügbar sein sollte. Eine dritte, ausgewogene Fassung zählte schließlich die Argumente beider Seiten auf. Anschließend fragten die Forscher ihre Probanden, für wie glaubwürdig sie den Artikel hielten. Dabei zeigte sich: Wer dem Präparat vorher ohnehin schon skeptisch gegenüberstand, misstraute vor allem dem positiven Bericht. Die Befürworter der Pille danach zweifelten hingegen vor allem die negative Darstellung an. Doch auch der neutrale Text stieß auf Misstrauen: Beide Lager hielten ihm vor, er würde für die jeweils andere Seite Partei ergreifen.

Das Experiment zeigt, wie anfällig unser kritischer Blick ist: Misstrauisch werden wir oft erst, wenn eine Meldung mit unserem eigenen Wertesystem kollidiert. Was sich bequem in unser Weltbild einfügt, hinterfragen wir hingegen kaum. Vielleicht hat ebendieser Effekt dazu beigetragen, dass Relotius mit seinen frisierten Reportagen so lange durchkam: Sie waren bequem zu lesen und bedienten oft die Vorstellungen seines Publikums. So etwa seine Südosteuropa-Reportagen: »Krieg, Blutrache, patriarchale Geschlechterbilder – das sind genau die Klischeethemen, die viele mitteleuropäische Leser und Redakteure mit dem Balkan verbinden«, schreibt Krsto Lazarević im Onlinemagazin »Übermedien«. »Es sind Schauergeschichten über wilde Bergvölker im Südosten Europas, die sich allesamt untereinander töten.« Lazarević berichtet selbst häufig über die Region. Der Journalist hält Relotius' Geschichten nicht nur für unterkomplex und fehlerhaft, sondern auch für vorurteilsbeladen. So sei die Blutrache in Albanien längst nicht so stark verbreitet wie von Relotius behauptet. Im Gegenteil, das Land gilt als relativ sicher. Doch wie lässt sich daraus noch eine packende Geschichte konstruieren?

Zu gut, um falsch zu sein

Relotius ist nicht der erste Hochstapler, der sich die Sogwirkung packender Geschichten zu Nutze machte. 1980 veröffentlichte die »Washington Post« eine ergreifende Reportage über einen heroinabhängigen Jungen, der gerade mal acht Jahre alt war. Die Autorin Janet Cooke erhielt für ihr Werk den Pulitzer-Preis. Erst danach stellte sich heraus: Den Jungen hat es nie gegeben. Und in Deutschland behauptete der Fälscher Konrad Kujau, in Besitz der originalen Tagebücher von Adolf Hitler zu sein. Der »Stern« fiel darauf herein und machte die »Hitler-Tagebücher« 1983 zum Titelthema – wenig später flog der Schwindel auf. In beiden Fällen ergaben sich schon früh Unstimmigkeiten, doch die Beteiligten schlugen die Zweifel in den Wind. Manche Stories sind wohl einfach zu gut, um falsch zu sein!

Erzählungen lassen uns komplexe Zusammenhänge verstehen und machen Abstraktes plötzlich greifbar; sie übersetzen eine unübersichtliche Realität in anschauliche, leicht verdauliche Bilder. Aus diesem Grund finden wir Reportagen oft spannender als nüchterne Zeitungsberichte, Dokumentarfilme reizvoller als die »Tagesschau«. »Ich probiere Geschichten an wie Kleider«, heißt es in Max Frischs Roman »Mein Name sei Gantenbein«. Das macht die Magie des Erzählens aus: Geschichten helfen uns dabei, für einen Moment in ein anderes Ich zu schlüpfen – und zu fabulieren, wie es sich anfühlen würde, eine Bomberpilotin, ein Hacker oder ein Pornostar zu sein.

Misstrauisch werden wir oft erst, wenn eine Meldung mit unserem eigenen Wertesystem kollidiert

Geschichten prägen die Art und Weise, wie wir die Welt wahrnehmen. Schon Kinder erwerben eine Art »Erzählgrammatik«, die ihre Wahrnehmung und ihr Gedächtnis prägt. In einer Studie von Nancy Stein und Christine Glenn aus dem Jahr 1975 sollten sich Erst- und Fünftklässler kurze Erzählungen einprägen – allerdings waren diese unvollständig. So fehlte beispielsweise der Anfang einer Geschichte, in der Fuchs und Bär gemeinsam ein Huhn fürs Abendessen töten wollen. Eine Woche später sollten die Kinder das Gelernte wiedergeben. Ohne danach gefragt worden zu sein, erfanden ein Drittel der Erstklässler und drei Viertel der Fünftklässler einen eigenen Anfang für die Geschichte, etwa: »Sie hatten seit Tagen nichts mehr gegessen und brauchten Nahrung.« Die Kinder passten den Bericht an, damit sich eine sinnvolle und abgerundete Geschichte ergab – auch wenn sie damit von ihrer eigentlichen Aufgabe abwichen.