CAR-T-Zell-Therapie: Krebsbehandlung hält die Krankheit mehr als ein Jahrzehnt lang zurück

Ein paar Wochen nach Beginn seiner neuen experimentellen Krebstherapie bekam Doug Olson von seinem Arzt einen Bericht über den Verlauf der Behandlung. »Er sagte: ›Doug, wir können nicht eine einzige Krebszelle in deinem Körper finden.‹«, erinnert sich Olson. »Ich war ziemlich überzeugt, dass ich mit dem Krebs durch wäre.«

Olsons Ärzte waren allerdings noch nicht ganz so sicher. Das war im Jahr 2010, und Olson hatte gerade als einer der ersten Patienten mit chronischer lymphatischer Leukämie die CAR-T-Zelltherapie erhalten, die Immunzellen in Tumorjäger verwandelt. Als die Fachleute, darunter Carl June und David Porter von der University of Pennsylvania, das Ablaufprotokoll der Studie vorbereiteten, hofften sie, dass die genetisch veränderten CAR-T-Zellen vielleicht sogar einen Monat im Körper überleben würden. Krebsforschung ist oft frustrierend, das wussten sie: Auf eine Heilung zu hoffen, wagten sie nicht.

Doch mehr als zehn Jahre später patrouillieren die Immunzellen immer noch in Olsens Blut. Der Krebs ist nicht wieder zurückgekehrt. Inzwischen ist June bereit zuzugeben, was Olsen schon die ganze Zeit vermutete. »Wir sind jetzt in der Lage zu sagen, dass CAR-T-Zellen tatsächlich Patienten mit Leukämie heilen können«, sagte der Forscher auf einer Pressekonferenz, auf der er die am 2. Februar in »Nature« veröffentlichten Ergebnisse beschrieb.

Für die CAR-T-Zelltherapie entnimmt man zuerst die als T-Zellen bezeichneten Immunzellen von einer an Krebs erkrankten Person. Diese verändert man gentechnisch so, dass sie spezielle Proteine produzieren – chimärische Antigenrezeptoren, daher CAR –, die Krebszellen erkennen. Diese Zellen werden dann per Infusion zurück in den Körper geleitet, in der Hoffnung, dass sie Tumoren suchen und zerstören.