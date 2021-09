Computertechnik: Super-Elektronik auf Eisenbasis

Dank der Abhängigkeit der Zustände von der Abfolge der vorherigen Zustände kann ein solcher Memristor komplexe Entscheidungsbäume abbilden, deren Ausgangssignal abhängig von gleich mehreren Eingangssignalen ist. Daneben können einfache Schaltkreise aus solchen Elementen die grundlegenden logischen Verknüpfungen wie AND, OR oder XOR durchführen, die Computern zu Grunde liegen, berichtet das Team um Goswani. Damit entsprechen sie den Bauteilen klassischer Elektronik – mit dem großen Vorteil, dass die Ausgabewerte nicht mehr im Register zwischengespeichert werden müssen, weil Memristoren selbst als Speicher dienen.

Allerdings gilt es noch einige grundlegende Hürden zu nehmen, bis die Technik in tatsächlichen Computern zum Einsatz kommt. Nicht zuletzt ist nicht im Detail bekannt, warum das Molekül so viele Zustände hat und wie die Übergänge zwischen ihnen funktionieren. Daneben sei noch unklar, wie sich das Molekül im Betrieb verhalte und ob sich Memristoren auf der Basis solcher Moleküle tatsächlich miniaturisieren lassen, dass sie in klassische Schaltkreise eingebaut werden können. Möglich sei, dass im Größenbereich heutiger Elektronik von wenigen Nanomentern bisher unbekannte Effekte auftreten und sich die Eigenschaften des Moleküls noch einmal drastisch verändern, schreiben die Materialforscher Matthew J. Marinella und A. Alec Talin von den Sandia National Laboratories in Livermore in einem Kommentar für »Nature«.